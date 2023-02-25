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45 минут назад
Летевший в Тюмень самолет экстренно сел в Сургуте из-за отказа генератора
Самолет авиакомпании UTair, следующий по маршруту Новый-Уренгой — Тюмень, экстренно сел в Сургуте. У воздушного судна отказал генератор, сообщает РБК.
Самолет на момент происшествия 24 февраля находился в воздушном пространстве Тюменской области. Сообщение от экипажа борта В-737 поступило 24 февраля в районе 10 часов вечера.
«Экипаж самолета В-737 доложил об отказе правого генератора. Экипаж – 5 человек, пассажиры – 107 человек, опасных грузов нет. По решению экипажа уход на запасной аэродром в Сургуте. Сигнал "Бедствие" не объявлял», – указано в сообщении.
Самолет благополучно приземлился в 10:47.
Самолет на момент происшествия 24 февраля находился в воздушном пространстве Тюменской области. Сообщение от экипажа борта В-737 поступило 24 февраля в районе 10 часов вечера.
«Экипаж самолета В-737 доложил об отказе правого генератора. Экипаж – 5 человек, пассажиры – 107 человек, опасных грузов нет. По решению экипажа уход на запасной аэродром в Сургуте. Сигнал "Бедствие" не объявлял», – указано в сообщении.
Самолет благополучно приземлился в 10:47.