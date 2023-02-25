В России

45 минут назад

Летевший в Тюмень самолет экстренно сел в Сургуте из-за отказа генератора

83
Самолет авиакомпании UTair, следующий по маршруту Новый-Уренгой — Тюмень, экстренно сел в Сургуте. У воздушного судна отказал генератор, сообщает РБК.

Самолет на момент происшествия 24 февраля находился в воздушном пространстве Тюменской области. Сообщение от экипажа борта В-737 поступило 24 февраля в районе 10 часов вечера.

«Экипаж самолета В-737 доложил об отказе правого генератора. Экипаж – 5 человек, пассажиры – 107 человек, опасных грузов нет. По решению экипажа уход на запасной аэродром в Сургуте. Сигнал "Бедствие" не объявлял», – указано в сообщении.

Самолет благополучно приземлился в 10:47.
83

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Судно сбило мужчину на коньках на льду Байкала
Судно сбило мужчину на коньках на льду Байкала

30 минут назад

В России
На контейнеровозе в Сахалине произошла утечка метана
На контейнеровозе в Сахалине произошла утечка метана

сегодня, 11:08

В России
Двух лошадей ударило током от рекламного щита в Москве
Двух лошадей ударило током от рекламного щита в Москве

сегодня, 10:57

В России
На Сахалине браконьеры убили 26 краснокнижных северных оленей
На Сахалине браконьеры убили 26 краснокнижных северных оленей

сегодня, 10:53

В России
У побережья Камчатки произошло землетрясение
У побережья Камчатки произошло землетрясение

сегодня, 10:47

В России
#землетрясение
Сейсмолог объяснил аномально долгую подземную активность в зоне землетрясений

22.02.2023 17:06

В России