сегодня, 09:59
В результате пожара в здании в центре Москвы 7 человек погибли и 11 пострадали
Накануне вечером МЧС сообщало, что в результате пожара в центре Москвы пострадало 9 человек. Погибло 6 человек: 4 взрослых и 2 ребенка.
"Один пострадавший умер в больнице, тем самым общее количество погибших составляет семь человек. Среди них двое детей. Пострадали 11 человек, девять из них госпитализированы, двум медицинская помощь оказана амбулаторно", - отметили в экстренных службах.
Пожар в 16-этажном здании на Международной улице произошел накануне вечером, по предварительным данным, в результате поджога. В нем с первого по четвертый этажи расположен отель. Выше бывшее общежитие, переданное в жилой фонд. Возгорание возникло в той части здания, где находятся квартиры. Пожарные спасли 50 человек, 200 были эвакуированы. СК РФ по факту гибели людей при пожаре возбудил уголовное дело.
Возгорание происходило в квартире на 5-ом этаже 17-ти этажного жилого дома. Площадь пожара составила около 100 кв. метров, - сообщает МЧС.
Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара спасены 50 человек, из них 7 детей. Принятыми мерами в 22:32 пожар локализован, - говорится в сообщении.