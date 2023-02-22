В России

сегодня, 09:59

В результате пожара в здании в центре Москвы 7 человек погибли и 11 пострадали

147
#пожар #поджог

Накануне вечером МЧС сообщало, что в результате пожара в центре Москвы пострадало 9 человек. Погибло 6 человек: 4 взрослых и 2 ребенка.

Число погибших в результате пожара в здании, где расположены отель и бывшее общежитие, в центре Москвы выросло до семи человек, еще 11 пострадали, - рассказали ТАСС в экстренных службах.

"Один пострадавший умер в больнице, тем самым общее количество погибших составляет семь человек. Среди них двое детей. Пострадали 11 человек, девять из них госпитализированы, двум медицинская помощь оказана амбулаторно", - отметили в экстренных службах.

Пожар в 16-этажном здании на Международной улице произошел накануне вечером, по предварительным данным, в результате поджога. В нем с первого по четвертый этажи расположен отель. Выше бывшее общежитие, переданное в жилой фонд. Возгорание возникло в той части здания, где находятся квартиры. Пожарные спасли 50 человек, 200 были эвакуированы. СК РФ по факту гибели людей при пожаре возбудил уголовное дело.

Возгорание происходило в квартире на 5-ом этаже 17-ти этажного жилого дома. Площадь пожара составила около 100 кв. метров, - сообщает МЧС.

Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара спасены 50 человек, из них 7 детей. Принятыми мерами в 22:32 пожар локализован, - говорится в сообщении.
147
#пожар #поджог

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Кабмин упростил порядок заключения договоров водопользования
#водопользование #договор
Кабмин упростил порядок заключения договоров водопользования

13 минут назад

В России
Власти РФ утвердили повышенный тариф на проезд автомобилей по новым платным дорогам
#платные дороги #повышенный тариф
Власти РФ утвердили повышенный тариф на проезд автомобилей по новым платным дорогам

52 минуты назад

В России
В России резко выросло число пиратских сайтов с фильмами и сериалами

вчера, 17:50

В России
#мошенничество
1
Роскомнадзор заблокировал более 45 тысяч сайтов мошеннических интернет-аптек

вчера, 17:47

В России
В Черном море в районе Новороссийска из-за шторма затонул сухогруз
#шторм #крушение
В Черном море в районе Новороссийска из-за шторма затонул сухогруз

вчера, 16:58

В России
ЦБ РФ рекомендует снизить или отменить комиссии за операции по счетам военнослужащих
#экономика #комиссии #военные
ЦБ РФ рекомендует снизить или отменить комиссии за операции по счетам военнослужащих

вчера, 16:09

В России