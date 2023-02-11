Коронавирус в России: седьмая волна наступает?

Новая волна COVID-19 набирает обороты, вместе с ней в Россию возвращается стелс-омикрон – теперь в виде рекомбинантных форм.

Заболеваемости COVID-19 растет уже четыре недели, к концу недели она превысила 12 тысяч случаев. В целом на этой неделе с понедельника по пятницу регистрировалось от 7,6 до 12,4 тысячи случаев. Количество летальных случаев регистрировалось от 37 до 43 смертей за сутки. Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 50 781 инфицированных, следует из данных оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 22 047 525 человек, из них 395 484 скончались.

В Липецкой области число тех, у кого выявляли положительный тест на SARS-CoV-2, также растет, оно уже преодолело отметку в 100 случаев за сутки – с понедельника по пятницу фиксировали от 45 до 101 человек. Число летальных случаев с начала регистрации инфекции в регионе составило 3953 человек. Всего с начала эпидемии на территории области выявлено 177 441 случаев коронавирусной инфекции.

Почти на 33% выросла заболеваемость COVID-19 на прошлой неделе, сообщили в Роспотребнадзоре по итогам селекторного совещания, передает ТАСС. Подъем заболеваемости фиксируется четвертую неделю подряд – в Роспотребнадзоре отметили, что эпидемия коронавирусной инфекции в стране активизируется, сообщают РИА Новости. Преобладают по-прежнему геноварианты штамма «омикрон». При том, вернулся подвариант «омикрон» BA.2 («стелс-омикрон») – он вытесняет «омикрон» ВА.5, который доминировал в России последние месяцы, отмечает «Российская газета». Параллельно фиксируются случаи «кентавра» и пока единичные «кракена». Как объяснили в Роспотребнадзоре – измененный подвариант «стелс-омикрона» возвращается по причине того, что постепенно угасает иммунитет у переболевших этим вариантом год назад. Кроме того, за год BA.2 успел накопить достаточный объем мутаций, который позволяет ему эффективно уклоняться от иммунной защиты – пояснения Роспотребнадзора передает «Парламентская газета».

Эпидемия COVID-19 продолжается за счет невакцинированных россиян, считает профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. В интервью «Известиям» он рассказал, что самых тяжелых случаев болезни и смерти больше среди тех, кто не вакцинирован. Вирусолог добавил, что контагиозность штаммов коронавируса сейчас очень высокая, она сравнима с контагиозностью кори, или ветрянки. По его словам, несмотря на то, что существующие вакцины создавались для «нулевого» штамма, а сейчас циркулируют уже другие его мутации, они всё равно эффективны.

В России набирает обороты очередная, седьмая волна коронавируса, число заболевших в сутки на пике может достигнуть 50 тысяч человек, заявил в беседе с URA.RU начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, доктор биологических наук, профессор Александр Чепурнов. Он напомнил, что в России новые волны возникают с периодичностью 4-7 месяцев, в большинстве случаев этот период составляет пять месяцев. Нынешний рост укладывается в эту закономерность. Однако нынешняя волна коронавируса не будет отличаться рекордными значениями, отметил вирусолог. Также не наблюдается, несмотря на рост заболеваемости, тенденции к росту смертности от коронавирусной инфекции, сообщил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов, его слова цитирует ТАСС. Между тем, иммунолог Николай Крючков не исключает, что новые штаммы вируса могут оказаться более летальными – в беседе с «Лентой.ру» он пояснил – нельзя определить, по какому пути пойдет дальнейшая эволюция SARS-CoV-2. Кроме того, нередко забывают и об отсроченной смертности, опасность которой сохраняется как минимум в течение года. А если человек заболевает не по одному разу, последствия наслаиваются. Следить нужно не только за самой заболеваемостью, но и за последствиями.

Несмотря на рост заболеваемости, дополнительные ограничения вводить не будут – Роспотребнадзор считает, что сейчас они не нужны, передают РИА Новости. Одна из причин в том, что циркулирующие сегодня в России варианты COVID-19 отличаются высокой заразностью, но вызванное ими заболевание, как правило, протекает в легкой форме. А вот от самолечения COVID-19 врачи предостерегают. Как рассказал в беседе с порталом «Общественная служба новостей» ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Николай Малышев, важно чтобы ковид был точно диагностирован, не следует ждать, что заболевание пройдет само. Он пояснил, что зачастую больной не отдаёт отчёт в тяжести своей ситуации. При возникновении каких-либо вопросов или недомоганий эксперт порекомендовал обращаться к врачу.