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В Тульской области подъезд жилого дома обрушился в результате взрыва газа

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#взрыв газа #обрушение

В результате трагедии 7 человек спасено, трое пострадало, в настоящее время имеются сведения о 5 погибших.

Взрыв газа произошел в жилом пятиэтажном доме в городе Ефремове Тульской области.

По предварительной информации накануне произошел взрыв в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме № 2 по ул. Химиков в г. Ефремове, в результате которого обрушился первый подъезд, - сообщает прокуратура Тульской области в Телеграм-канале.

Следователи и криминалисты продолжают работать на месте обрушения части жилого дома в Ефремове, где в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение одного подъезда 5-этажного жилого дома.

В результате трагедии 7 человек спасено, 3-пострадало, к сожалению, в настоящее время имеются сведения о 5 погибших, - сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

В связи с обрушением части жилого дома в Ефремове было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по ч.3 ст. 238 УК РФ.

На месте происшествия работают спасатели МЧС. Спасатели продолжают поиск людей под завалами.

Следователи рассматривают ряд версий произошедшего, точная причина будет установлена после проведения широкого спектра следственных действий.

К ликвидации последствий привлечены службы экстренного реагирования, спецтехника. Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения.
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#взрыв газа #обрушение

Комментарии (1)

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ольга

56 минут назад
а какое давление газа было в сети????????
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