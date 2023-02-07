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сегодня, 14:08

В результате землетрясения в Турции погибла россиянка

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#землетрясение в Турции

В ликвидации последствий землетрясений в Турции принимают участие несколько стран, в том числе российские спасатели.

В Турции среди погибших в результате двух землетрясений, произошедших 6 февраля, опознан один гражданин России.

Россиянка погибла в результате землетрясения в Турции, - рассказали ТАСС в оперативных службах.

"Среди россиян один погибший. По уточненным данным, это женщина, которая проживала в Турции. О ее гибели сообщили родственники", - отметил источник.

В оперативных службах ранее сообщили, что по дипломатическим каналам поступила информация о гибели одного россиянина в Турции. "Данных о других пострадавших россиянах нет", - добавил источник в оперативных службах.

Разбор завалов продолжается. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России, часть группы из 43 русскоговорящих гидов-историков находится под завалами в отеле Isias Hotel в турецком городе Адыяман.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло накануне утром в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Разрушены тысячи зданий, в стране объявлен траур. Подземные толчки, за которыми последовало около 300 афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. Спустя некоторое время был зафиксирован новый мощный удар стихии. По последним данным, в общей сложности погибло более 4 тысяч человек, пострадало свыше 21 тысячи человек.
7 февраля в Центральной Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6, - сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По его данным, толчки зафиксированы в 06:13 по местному времени. Эпицентр находился в пяти километрах от района Гёльбаши. Очаг залегал на глубине двух километров.

Число погибших при мощном землетрясении в Турции превысило 4 тысячи человек, в Сирии их более 800, - заявляют местные власти.

В ликвидации последствий землетрясений участвует несколько стран, в том числе Россия.

В Турции объявлен семидневный общенациональный траур в связи с землетрясением. В юго-восточных провинциях страны, пострадавших от стихийного бедствия, ведутся спасательные работы.

Транспортное сообщение юго-восточных провинций Турции с другими регионами страны нарушено из-за землетрясения.
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#землетрясение в Турции

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