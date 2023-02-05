Общество

55 минут назад

В районе Левобережья частично отключат холодную воду

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#отключение воды #
В районе Левобережья частично отключат холодную воду

6 февраля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы в трех районах Липецка – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители девяти улиц, сообщили в компании.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Красной, Арктической, 20-го Партсъезда, Дарвина, Маяковского. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Красная, 30а.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в доме № 135 по улице Гагарина – цистерна с водой подъедет к вышеуказанному дому.
С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в районе Левого берега – в домах №№ 2, 4, 4 к.1, 6 по улице 9 Мая, №№ 38, 40, 42, 44 по проспекту Мира, №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 по улице Прокатной. Машина с водой для питья будет находиться возле дома № 4 по улице 9 Мая.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.

6 февраля плановые ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго» - с 09:00 до 17:00 обесточат дом № 105 по улице Московской, предупредили в компании.
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#отключение воды #

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