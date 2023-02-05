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сегодня, 11:10

На трассе в Турции перевернулся автобус

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Автобус перевернулся на трассе в турецкой провинции Афьонкарахисар, погибли восемь человек, пострадали не менее 36, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TGRT.

Автобус следовал из города Диярбакыр на юго-востоке Турции в Бодрум на побережье Эгейского моря. ДТП произошло в районе города Динар в провинции Афьонкарахисар в центральной части страны, где автобус на сколькой дороге вылетел с трассы и перевернулся.

На месте происшествия работают медики. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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