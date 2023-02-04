Королёва вновь проиграла олимпийской чемпионке, теперь – с личным рекордом сезона

В Краснодаре наша прыгунья пыталась улучшить личный рекорд.

Продолжает участвовать в легкоатлетических турнирах сильнейшая липецкая прыгунья в высоту 32-летняя Кристина Королёва.

На этот раз она выступила в Славянске на Кубани в Кубке губернатора Краснодарского края, где конкуренткой вновь стала олимпийская чемпионка Токио-2020. трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене (Москва/Кабардино-Балкария).

Собственно, из восьми участниц именно Королёва составила главную конкуренцию именитой спортсменке. Кристина со второй попытки преодолела 182 см, с первых – 185 и 188 см. Следующая планка была установлена на высоте в 191 см: успех Кристине принесла заключительная третья попытка.

Отметим, что так высоко Кристина в нынешнем зимнем сезоне ещё не прыгала: на Рождественских стартах в Екатеринбурге и традиционном турнире памяти Юрия Лукашевича в Челябинске она заработала соответственно «бронзовую» и «серебряную» медали с результатами на 188 см. Неделю назад в «Битве полов» в столичном спорткомплексе «Спорт Гераклион», где команда женщин соревновалась против мужчин, липчанка покорила 190 см. А высота на 191 см не давалась.

Штурмовала Кристина и 194 см, что на один сантиметр выше её личного рекорда, но планка трижды предательски соскальзывала вниз.

Впрочем, Королёва всё равно бы заняла лишь 2-е место, потому что Ласицкене во второй попытке взяла 198 см. Ходила чемпионка и на 202, но впервые в сезоне преодолеть двухметровую высоту не смогла.

Итог: Ласицкене – победительница, Королёва – вторая. Третью строчку заняла Надежда Андрюхина из Усть-Лабинска Краснодарского края – 188 см.