Спорт

17 минут назад

Липчанка поспорила с олимпийской чемпионкой Марией Ласицкене за 50 тысяч рублей

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#Легкая атлетика #Кристина Королёва #Мария Ласицкене #прыжки в высоту
Липчанка поспорила с олимпийской чемпионкой Марией Ласицкене за 50 тысяч рублей

Очередной раунд противостояния Королёва-Ласецкене прошёл в Челябинске.

В Челябинске сегодня завершились одни из старейших соревнований отечественной «королевы спорта»: 41-й турнир по прыжкам в высоту памяти почётного мастера спорта СССР Юрия Лукашевича и почётного гражданина города Вячеслава Серёдкина.

В секторе для женщин развернулся очередной раунд соперничества: липчанка Кристина Королёва против олимпийской чемпионки Токио-2020 Марии Ласицкене (Москва/Кабардино-Балкария).

Был ли шанс?

К примеру, год назад Королёва победила Лисицкене не где-нибудь, а на зимнем чемпионате России.

Тогда обе спортсменки показали одинаковый результат – 191 см, но Кристина оказалась выше именитой соперницы за счёт меньшего числа попыток. Прыгуньи тогда заняли соответственно 2-е и 3-е место, а чемпионкой стала внезапно (и не надолго) вернувшаяся в спорт победительница Лондона-2012 Анна Чичерова.

Баталия в Челябинске

В спортивном зале УралГУФКа Кристина уверенно шла по своей программе, с первых попыток покорив 177, 182, 185 и 188 см. Камнем преткновения стала высота 190 см. Личный рекорд Королёвой на 3 см выше, но пока она далека от оптимальной формы и, хотя была близка к цели, не использовала ни одну их трёх попыток.

В итоге в зачёт пошли 188 см, что принесло липчанке «серебряную» медаль.

Ласицкене просто оторвалась от остальных конкуренток. В лучшей попытке она прыгнула на 195 см, одержав чистую победу.

Шла на рекорд

Ласицкене пыталась установить новый рекорд соревнования – 202 см, это всего на 2 сантиметра ниже ей победного прыжка в олимпийском Токио. Но трижды Мария терпела неудачу.

«Бронзу» получила Наталья Спиридонова (Москва/Псковская область), которая показала одинаковый результат с Королёвой – 188 см, но затратила не одну, а три попытки.

Призовой фонд

У мужчин победил москвич Данил Лысенко (Москва) - 232 см, призовые места достались Илье Иванюку (Брянская/Смоленская области) - 223 и Никите Анищенкову (Москва/Челябинская область) - 219.

Все призёры помимо медалей получали и премии: сильнейшие прыгуны по 50 тысяч рублей, «серебряные» призёры, в том числе Королёва – по 30 тысяч, «бронзовые» - по 20 тысяч.

Фото федерации лёгкой атлетики Челябинской области (vk.com)

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#Легкая атлетика #Кристина Королёва #Мария Ласицкене #прыжки в высоту

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