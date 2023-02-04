В мире

47 минут назад

Более 2 тыс. мужчин в Индии арестованы за браки с несовершеннолетними

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Правоохранительные органы Индии арестовали более 2 тыс. мужчин в рамках борьбы с незаконными детскими браками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

Аресты за женитьбу на девочках в возрасте до 18 лет произведены в северо-восточном индийском штате Ассам. "На данный момент мы арестовали 2169 человек на основании 4074 зарегистрированных полицией дел", - сказал начальник местной полиции Гьянендра Пратап Сингх.

На кадрах, продемонстрированных телеканалом, молодые женщины с детьми на руках выступают против арестов их мужей.

«Мы жили вместе, и, хотя кое-как сводили концы с концами, мы были счастливы. Кто будет обеспечивать нас теперь средствами к существованию, когда мой муж арестован?», — заявила одна из них.

 В рамках Семейного кодекса Индии браки для девушек разрешены с 18 лет, а для мужчин — с 21 года. Однако из-за высокого уровня бедности и социальных норм, детские браки продолжают заключаться. Особенно это распространено в сельских регионах.
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