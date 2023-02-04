Происшествия

сегодня, 09:05

В Липецке рецидивист выследил и ограбил пенсионера

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#Грабёж #УМВД #рецидивист
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Липецкие полицейские задержали подозреваемого в грабеже.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, жертвой преступления стал 88-летний старик. 23 января на улице Титова неизвестный выхватил у него пакет, в котором находились 19 тысяч рублей и личные документы.

Момент ограбления попал на камеры наружного видеонаблюдения, что облегчило поиск злоумышленника. По словам, полицейских, им оказался 45-летний ранее судимый житель областного центра.

- Подозреваемый сообщил что, он стоял в очереди за пенсионером, который, получив пенсию и оплатив коммунальные услуги, положил оставшиеся деньги в пакет, вышел на улицу и направился домой. Подозреваемый, имея умысел на хищение чужого имущества, пошел следом за пенсионером и у дома на улице Титова вырвал пакет из рук пожилого человека и убежал. Похищенные деньги потратил по собственному усмотрению, - сообщили в полиции.

По части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Видео УМВД РФ по Липецкой области

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#Грабёж #УМВД #рецидивист

Комментарии (2)

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А куда

25 минут назад
Пропал мститель?
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Молоток

58 минут назад
Странные законы... рецедивист грабит старика, а ему 4 года, через 2года выйдет и снова будет грабить и убивать, почему его не изолировать на 10 лет???!!!
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