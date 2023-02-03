Липецких волейболисток прокляли в «Атланте»?

В 9-ти домашних встречах наша команда не выиграла ни одной партии.

Липецкие волейболистки на своей площадке ничего не смогли противопоставить краснодарскому «Динамо» - 0:3.

Удручающая статистика – во всех девяти домашних матчах нынешнего сезона «Липецк» не выиграл ни одной партии! Все свои немногочисленные очки подопечные Андрея Смирнова набрали на выезде, в частности в первом круге в Краснодаре сумели довести игру до тай-брейка, за что получили один балл. Поэтому на ответную встречу возлагались особые надежды: если смогли в гостях, то почему бы не сдвинуть дело с мёртвой точки дома?

Но надежды разбились о быт. Начала первой партии стало в какой-то степени символичным: сначала динамовка Валерия Шевчук открыла счёт могучим ударом, словно не заметив липецкий блок, а затем атаковала уже наша Елизавета Павлова – размашисто, мощно, но в аут – 0:2. Первый сет «Липецк» откровенно провалил, уступив со счётом – 25:10.

Короткая надежда промелькнула в начала второго отрезка, когда команды словно бы поменялись ролями и вперёд вышел уже «Липецк» - 4:0, после этого динамовские тренеры сразу были вынуждены взять тайм-аут. Но довольно скоро счёт сравнялся – 6:6, в дальнейшем команды двигались вровень и на финиш партии вышли с равными показателями – 20:20. В решающий момент «Липецк» опять начал ошибаться. Ангелина Дементьева выполняла сложную подачу и не попала в площадку, затем у динамовок прошли две подряд атаки – 23:20.

Теперь тайм-аут уже у «Липецка», хорошая атака Полины Юниковой – 23:21, но в концовке динамовки взяли ещё два недостающих очка, вернее взяли одно, а решающее «Липецк» просто подарил, уронив мяч в своём розыгрыше. Итог сета – 25:21 не в нашу пользу.

В третьей партии «Липецк» по сути и не играл – 25:16 и 3:0, победа приезжей команды.

Главный тренер Андрей Смирнов даже не стал давать послематчевый комментарий, отправив вместо себя в микст-зону помощника Александра Труша. Тот признал, что «Липецк» был ещё жизнеспособен в обороне, но провалил действия в атаке. А ноль выигранных партий на своей площадке назвал стечением обстоятельств.

- И всё равно мне хочется поблагодарить болельщиков, которые. Несмотря на наше последнее место, приезжают в СК «Атлант» в Копцевы Хутора и поддерживают нашу команду. Мы это всегда чувствуем, - сказал Труш.

Кстати, о болельщиках. Игра начиналась в 16:00 – пусть и в пятницу, но такое ранее начало игры наверняка отпугнуло часть зрителей.

В турнирной таблице у липчанок всё стабильно: в 18-ти матчах лишь 2 победы (в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге) и последнее 14-е место.

11 февраля команду ждут визит в 2суровый» Челябинск к «Динамо-Метару» (5-е место), а 18 февраля ещё один домашний «матч надежды» с красноярским «Енисеем» (11-е).

Видео пресс-службы ВК «Липецк».