Общество
9 минут назад
Для жены мобилизованного установили нормальный пандус
За три недели липчанке звонили из множества ведомств и управляющая компания установила современную конструкцию.
Напомним, 12 января мы рассказали о том, что в доме №61а по улице Депутатской в Липецке для жены мобилизованного установили пандус, но ключ от него не дали, да и конструкция самого пандуса расстроила оставшуюся одну с грудным ребёнком женщину.
Липчанка Рита проводила мужа в зону проведения СВО в конце сентября — мужчина получил повестку в ходе частичной мобилизации. После того, как мужа Риты мобилизовали, соцработники у неё поинтересовались, как могут помочь семье, и липчанка попросила сделать пандус в подъезде: она осталась одна с грудничком, и ей тяжело поднимать коляску — до лифта несколько ступенек.
Проблему пообещали решить, но вопрос затянулся. Через три месяца после просьбы — 30 декабря управляющая компания «Квартал-Люкс» пандус всё-таки сделала. Но по состоянию на 12 января им Рита не пользовалась, так как пандус был закрыт на замок, а ключ от него не дали. К тому времени ребёнку женщины было 11 месяцев. Удивление женщины и старшего по дому вызвала и сама конструкция: металлический пандус был самодельным, тяжёлым, и представлял из себя полотно из двух железных уголков и сетки. При этом в соседнем подъезде был установлен нормальный пандус.
За три недели после публикации в СМИ жене мобилизованного откуда только не звонили: от прокуратуры до администрации, интересуясь, сделали ли нормальный пандус. И вот наконец-то сегодня он появился в подъезде. Новый пандус также установила УК «Квартал-Люкс».
Теперь пандус вполне современный и удобный, правда ребенок успел подрасти, и женщине коляска требуется реже.
Липчанка Рита проводила мужа в зону проведения СВО в конце сентября — мужчина получил повестку в ходе частичной мобилизации. После того, как мужа Риты мобилизовали, соцработники у неё поинтересовались, как могут помочь семье, и липчанка попросила сделать пандус в подъезде: она осталась одна с грудничком, и ей тяжело поднимать коляску — до лифта несколько ступенек.
Проблему пообещали решить, но вопрос затянулся. Через три месяца после просьбы — 30 декабря управляющая компания «Квартал-Люкс» пандус всё-таки сделала. Но по состоянию на 12 января им Рита не пользовалась, так как пандус был закрыт на замок, а ключ от него не дали. К тому времени ребёнку женщины было 11 месяцев. Удивление женщины и старшего по дому вызвала и сама конструкция: металлический пандус был самодельным, тяжёлым, и представлял из себя полотно из двух железных уголков и сетки. При этом в соседнем подъезде был установлен нормальный пандус.
За три недели после публикации в СМИ жене мобилизованного откуда только не звонили: от прокуратуры до администрации, интересуясь, сделали ли нормальный пандус. И вот наконец-то сегодня он появился в подъезде. Новый пандус также установила УК «Квартал-Люкс».
Теперь пандус вполне современный и удобный, правда ребенок успел подрасти, и женщине коляска требуется реже.