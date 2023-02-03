В Липецкой области снег и до +1

В ближайшие трое суток к территории Липецкой области приблизятся атмосферные фронты очередного циклона с Атлантики – ожидается снег различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-6 градусов мороза, что на 2-5 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 февраля в Липецкой области облачно, небольшой, местами умеренный снег, на дорогах гололедица.



Ветер восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью будет от -2 до -7 градусов, днем – от -4 до +1 градусов.

В Липецке облачно, небольшой снег. Температура ночью будет от -3 до -5 градусов, днем она составит от 0 до -2 градусов.



День 4 февраля стал самым теплым в Липецке в 1918 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 35 градусов мороза.



