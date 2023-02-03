26 минут назад
Кафе и компьютерная академия выясняют отношения в суде из-за шума
Компьютерная академия и её арендодатель - собственник помещения требует снизить уровень шума в кафе, поскольку доносящиеся звуки мешают организации образовательного процесса.
«Образовательная организация и собственник помещения обратились в арбитражный суд с иском об устранении нарушений в части превышения допустимых пределов уровня шума путем проведения мероприятий по снижению уровня шума и приостановлении деятельности организации общественного питания до производства мероприятий по снижению уровня шума, - сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.
Как указано в иске, кафе, которое располагается на первом и втором этажах здания, слишком шумное, и это мешает организации образовательного процесса. Истцами даже была привлечена экспертная организация, которая провела исследования уровня шума, по результатам которого установлено, что уровень звука в данном помещении от звуковоспроизводящей аппаратуры кафе не соответствует требованиям СанПиН.
Кафе с требованиями истцов не согласно: там считают, что выводы представленной экспертизы являются необоснованными и недостоверными.
Предварительное судебное заседание состоится 1 марта.
Вай