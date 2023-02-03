Кафе и компьютерная академия выясняют отношения в суде из-за шума

Компьютерная академия и её арендодатель - собственник помещения требует снизить уровень шума в кафе, поскольку доносящиеся звуки мешают организации образовательного процесса.

В Липецке индивидуальный предприниматель-владелец кафе, автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования и собственник её помещения выясняют отношения в суде. Кафе и компьютерная академия — соседи, они располагаются в доме №45А по улице Гагарина.



«Образовательная организация и собственник помещения обратились в арбитражный суд с иском об устранении нарушений в части превышения допустимых пределов уровня шума путем проведения мероприятий по снижению уровня шума и приостановлении деятельности организации общественного питания до производства мероприятий по снижению уровня шума, - сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.



Как указано в иске, кафе, которое располагается на первом и втором этажах здания, слишком шумное, и это мешает организации образовательного процесса. Истцами даже была привлечена экспертная организация, которая провела исследования уровня шума, по результатам которого установлено, что уровень звука в данном помещении от звуковоспроизводящей аппаратуры кафе не соответствует требованиям СанПиН.



Кафе с требованиями истцов не согласно: там считают, что выводы представленной экспертизы являются необоснованными и недостоверными.



Предварительное судебное заседание состоится 1 марта.