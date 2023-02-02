Происшествия

сегодня, 21:49

На улице Космонавтов «Шкода» врезалась в автобус 345-го маршрута

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#ДТП
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Пострадала женщина, которая была за рулём иномарки.

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Сегодня вечером на улице Космонавтов в районе пересечения с улицей Терешковой столкнулись автобус 345-го маршрута и «Шкода».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 39-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Шкода», не соблюдала дистанцию со впереди идущим автобусом и в результате врезалась в него.

В ДТП пострадала водитель иномарки - женщина доставлена в больницу. Никто из пассажиров автобуса за помощью пока не обращался.
954
#ДТП
2

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