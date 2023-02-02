Липчанин разослал по знакомым и слил в сеть интимные фото и видео бывшей жены

Обнажённой и во время полового акта женщину увидели не только пользователи нескольких соцсетей, но и как минимум 13 родственников, знакомых и друзей.

Прокурор Советского района Липецка утвердил обвинительное заключение в отношении 39-летнего липчанина, которому предъявлено обвинение сразу по двум уголовным статья: по пункту «б» части 3 статьи 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета» и части 1 статьи 137 УК РФ «Незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия».



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, липчанин подозревается в том, что слил в сеть интимные фото и видео 35-летней женщины - своей бывшей жены.



Специфический контент мужчина сам снимал во время семейной жизни в период с 2017 по июль 2020 года. В апреле 2020 года супруги развелись, но ещё три месяца жили вместе, и только потом женщина ушла от мужа окончательно. Одну видеозапись с изображением обнажённого тела ему в переписке прислала и сама женщина, она же их сама и сделала. Мужчина все фото и видео тщательно хранил, а когда отношения разладились, решил поделиться ими с другими, желая отомстить бывшей супруге.



Во время совместной жизни мужчина снимал обнаженную жену на телефон. По версии следствия, примерно через месяц после расставания с женой - не позднее 6 августа 2021 года он создал от имени женщины первый аккаунт в социальной сети «ВКонтакте». Вечером 8 октября мужчина зарегистрировал в той же сети ещё один аккаунт на имя бывшей жены, 21 декабря 2021 года — ещё один.



После создания трёх аккаунтов мужчина добавил в друзья пользователей, среди которых в том числе были родственники и знакомые женщины. А потом начал по «друзьям» рассылку, в которой были сообщения с прикреплёнными скриншотами и коллажами частной интимной жизни, а также видеозаписи порнографического содержания. Обнажённой и во время полового акта женщину увидели как минимум 13 родственников, знакомых и друзей.



Эти же фото и видео в сентябре 2021 года стали доступны для просмотра неограниченному количеству пользователей «ВКонтакте»: они были размещены на всеобщее обозрение на стене трёх усманских групп «ВКонтакте». Эти группы мужчина выбрал не случайно: в одном из сёл Усманского района жили родители женщины.



А ещё, как полагает следствие, мужчина зарегистрировался от имени бывшей жены в запрещённой соцсети и на сайте знакомств с указанием номера телефона. После этого женщине поступали звонки от неизвестных мужчин с предложением вступить в половую связь за деньги.



Интересно, что ещё когда муж и жена были вместе, мужчина при любых ссоре и скандале говорил жене, что выложит в интернет её интимные фото на всеобщее обозрение.



При этом женщина была против, чтобы её снимали. Но потом узнала, что снимали без согласия её обнажённой часто, в том числе во время полового акта. Женщине это стало ясно только тогда, когда знакомые стали ей присылать сообщения с фотографиями, на которых она занимается сексом и полностью обнажена.



По словам потерпевшей, на протяжении года после того, как она ушла от мужа, тот её шантажировал и угрожал, говоря, что распространит скриншоты и само видео в различных социальных сетях, чтобы опозорить её, что отомстит за то, что она ушла. Мужчина говорил, что отправит интимные записи друзьям, знакомым и даже родителям женщины. Эти угрозы женщина всерьёз не воспринимала, а зря.



А ещё бывший муж не давал жизни женщине: ей приходилось часто менять номера телефонов и даже работу, потому как мужчина её преследовал, поджидал на проходных, часто звонил, угрожал и присылал SMS-сообщения.



Мужчина потратил много сил и времени на подготовку контента: сделал на фотографиях подписи с номерами телефонов бывшей жены, скриншоты с видеозаписей, коллажи из скриншотов — женщина считает, что бывший муж сделал всё, чтобы превратить её жизнь в ад.



Но 10 марта 2022 года у мужчины изъяли предполагаемые «оружия» преступления: два телефона и ноутбук. В ходе следствия многие видео со своим участием женщина увидела впервые, но узнала обстановку квартиры и постельное бельё.



Сейчас уголовное дело направлено в суд. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит серьёзное наказание. Санкция пункта «б» части 3 статьи 242 УК РФ предусматривает до шести лет лишения свободы, санкция части 1 статьи 137 УК РФ - до двух лет лишения свободы.