В России

40 минут назад

В РФ временно приостановили приём заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца

57
#загранпаспорт

В России временно приостановили приём заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца со сроком действия десять лет.

Портал "Госуслуги" начал предупреждать жителей российских регионов о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по техническим причинам на стороне Гознака, - следует из текста письма клиентской поддержки.

"Доводим до вашего сведения, что по технической причине, сложившейся на Московской печатной фабрике АО "Гознак", оформление и выдача заграничных паспортов нового поколения территориальными органами МВД России, в том числе по заявлениям, поданным в МАУ "МФЦ", приостановлено предварительно до второй половины марта 2023 года", - говорится в сообщении подразделения МВД на портале "Госуслуги".

В случае необходимости срочного выезда за пределы РФ предлагается обратиться за получением загранпаспорта старого образца, - передает РИА Новости.

Паспорт нового образца содержит биометрические данные (отпечатки двух пальцев) и выдается сроком на 10 лет в отличие от документа старого образца, срок действия которого составляет пять лет с момента выдачи.

"Со 2 февраля прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен. Если вы уже подали заявление на загранпаспорт нового образца через портал Госуслуг, дождитесь ответа от ведомства по заявлению и действуйте согласно инструкции в ответе", - говорится в сообщении на портале Госуслуг.

В случае, если заявление на загранпаспорт нового образца было подано не через портал Госуслуг (например, через МФЦ), то тогда следует обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления на оформление паспорта, уточняется в сообщении.

При этом для москвичей, подавших заявление на биометрический загранпаспорт, ситуация не изменилась: согласно уведомлению с портала "Госуслуг", которое получил житель Москвы, процедуры оформления проходят в установленном порядке.

Приостановка приёма заявлений на выпуск заграничных паспортов нового образца связана с повышенным спросом на них и на микросхемы, используемые при их производстве, - отметил "Гознак".

"В последние месяцы на Гознак поступал повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов, тем самым существенно увеличив потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк заграничного паспорт", - говорится в сообщении компании.

В нем уточняется, что в настоящее время производитель этих микросхем, АО "Микрон", "осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы для того, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на обсуждаемые микросхемы", - передает "Интерфакс".

"Мы рассчитываем, что после её завершения ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца", - сообщили в "Гознаке".
57
#загранпаспорт

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Верховный суд России разъяснит детали расчета налога на имущество
#налог на имущество
Верховный суд России разъяснит детали расчета налога на имущество

29 секунд назад

В России
В Воронежской области в частном доме нашли мертвой 15-летнюю девочку
#дети #подростки
В Воронежской области в частном доме нашли мертвой 15-летнюю девочку

сегодня, 13:49

В России
В Омске мужчина обвиняется в совращении шестерых детей
#совращение #дети
В Омске мужчина обвиняется в совращении шестерых детей

сегодня, 13:04

В России
Жителей новых регионов на 3 года освободят от взыскания долгов
#долги #взыскание
Жителей новых регионов на 3 года освободят от взыскания долгов

сегодня, 12:19

В России
В Госдуме разъяснили новые нормы жарки шашлыка на даче
#шашлык #штраф
В Госдуме разъяснили новые нормы жарки шашлыка на даче

сегодня, 11:32

В России
Российским фермерам разрешат заниматься сельским туризмом
#сельский туризм #фермеры
Российским фермерам разрешат заниматься сельским туризмом

сегодня, 10:05

В России