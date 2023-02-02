В России
40 минут назад
В РФ временно приостановили приём заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца
В России временно приостановили приём заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца со сроком действия десять лет.
Портал "Госуслуги" начал предупреждать жителей российских регионов о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по техническим причинам на стороне Гознака, - следует из текста письма клиентской поддержки.
"Доводим до вашего сведения, что по технической причине, сложившейся на Московской печатной фабрике АО "Гознак", оформление и выдача заграничных паспортов нового поколения территориальными органами МВД России, в том числе по заявлениям, поданным в МАУ "МФЦ", приостановлено предварительно до второй половины марта 2023 года", - говорится в сообщении подразделения МВД на портале "Госуслуги".
В случае необходимости срочного выезда за пределы РФ предлагается обратиться за получением загранпаспорта старого образца, - передает РИА Новости.
Паспорт нового образца содержит биометрические данные (отпечатки двух пальцев) и выдается сроком на 10 лет в отличие от документа старого образца, срок действия которого составляет пять лет с момента выдачи.
"Со 2 февраля прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен. Если вы уже подали заявление на загранпаспорт нового образца через портал Госуслуг, дождитесь ответа от ведомства по заявлению и действуйте согласно инструкции в ответе", - говорится в сообщении на портале Госуслуг.
В случае, если заявление на загранпаспорт нового образца было подано не через портал Госуслуг (например, через МФЦ), то тогда следует обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления на оформление паспорта, уточняется в сообщении.
При этом для москвичей, подавших заявление на биометрический загранпаспорт, ситуация не изменилась: согласно уведомлению с портала "Госуслуг", которое получил житель Москвы, процедуры оформления проходят в установленном порядке.
Приостановка приёма заявлений на выпуск заграничных паспортов нового образца связана с повышенным спросом на них и на микросхемы, используемые при их производстве, - отметил "Гознак".
"В последние месяцы на Гознак поступал повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов, тем самым существенно увеличив потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк заграничного паспорт", - говорится в сообщении компании.
В нем уточняется, что в настоящее время производитель этих микросхем, АО "Микрон", "осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы для того, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на обсуждаемые микросхемы", - передает "Интерфакс".
"Мы рассчитываем, что после её завершения ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца", - сообщили в "Гознаке".
"Доводим до вашего сведения, что по технической причине, сложившейся на Московской печатной фабрике АО "Гознак", оформление и выдача заграничных паспортов нового поколения территориальными органами МВД России, в том числе по заявлениям, поданным в МАУ "МФЦ", приостановлено предварительно до второй половины марта 2023 года", - говорится в сообщении подразделения МВД на портале "Госуслуги".
В случае необходимости срочного выезда за пределы РФ предлагается обратиться за получением загранпаспорта старого образца, - передает РИА Новости.
Паспорт нового образца содержит биометрические данные (отпечатки двух пальцев) и выдается сроком на 10 лет в отличие от документа старого образца, срок действия которого составляет пять лет с момента выдачи.
"Со 2 февраля прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен. Если вы уже подали заявление на загранпаспорт нового образца через портал Госуслуг, дождитесь ответа от ведомства по заявлению и действуйте согласно инструкции в ответе", - говорится в сообщении на портале Госуслуг.
В случае, если заявление на загранпаспорт нового образца было подано не через портал Госуслуг (например, через МФЦ), то тогда следует обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления на оформление паспорта, уточняется в сообщении.
При этом для москвичей, подавших заявление на биометрический загранпаспорт, ситуация не изменилась: согласно уведомлению с портала "Госуслуг", которое получил житель Москвы, процедуры оформления проходят в установленном порядке.
Приостановка приёма заявлений на выпуск заграничных паспортов нового образца связана с повышенным спросом на них и на микросхемы, используемые при их производстве, - отметил "Гознак".
"В последние месяцы на Гознак поступал повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов, тем самым существенно увеличив потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк заграничного паспорт", - говорится в сообщении компании.
В нем уточняется, что в настоящее время производитель этих микросхем, АО "Микрон", "осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы для того, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на обсуждаемые микросхемы", - передает "Интерфакс".
"Мы рассчитываем, что после её завершения ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца", - сообщили в "Гознаке".