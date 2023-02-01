сегодня, 17:00
Завтра в Липецкой области небольшой снег и до +1
В ближайшие трое суток к территории Липецкой области будут приближаться атмосферные фронты очередного циклона с Атлантики – ожидается небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 2-3 градусов мороза, что на 5-6 градуса выше нормы.
В Липецке облачно, небольшой снег. Температура ночью – от -4 до -6 градусов, днем она составит от 0 до 2 градусов мороза.
День 2 февраля стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1967 году – 33 градусов мороза.
Дворник