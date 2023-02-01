Завтра в Липецкой области небольшой снег и до +1

В ближайшие трое суток к территории Липецкой области будут приближаться атмосферные фронты очередного циклона с Атлантики – ожидается небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 2-3 градусов мороза, что на 5-6 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 февраля в Липецкой области облачно, небольшой снег. Ветер южный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от 1 до 6 градусов мороза, днем – от -4 до +1 градуса.



В Липецке облачно, небольшой снег. Температура ночью – от -4 до -6 градусов, днем она составит от 0 до 2 градусов мороза.



День 2 февраля стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1967 году – 33 градусов мороза.





