А знаете ли вы, что на площади Петра лошади тонули, а по Калинина и Радиаторной ходили «корабли»?

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Липецк вчера и сегодня

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Несколько дней назад администрация Липецка сообщила о планах комплексного развития территории жилой зоны в районе улиц Радиаторная и Калинина. Уже объявлен аукцион — начались поиски подрядчика который занялся бы реновацией этого квартала, площадью 8,09 га. Сейчас в районе улиц Радиаторной и Калинина 57 индивидуальных, 14 многоквартирных домов, и пять нежилых объектов. Большинство зданий имеют значительный износ. Есть дома барачного типа, на несколько семей, с туалетами на улице. Их предстоит снести, людей переселить, а на месте снесенных строений возвести новый микрорайон. Срок реализации проекта — 10 лет. Но, планы реновации этого квартала родились не сегодня, и даже не вчера. Причем частично квартал уже «комплексно развивали» - там построены два новых ЖК - «Солнечный» и «Калининский». Несколько лет назад жителей Калинина и Радиаторной уже пытались переселить полностью, но потенциальным застройщикам и жильцам не удалось найти консенсуса. Проблема же этого района уходит аж в XIX век.В конце XIX- начале XX века на бросовых, фактически бесплатных землях Липецка стали селиться бедные однодворцы. Этот район располагался рядом с руслами Воронежа и Липовки. Уровень грунтовых вод здесь был чрезвычайно высок, потому строить дома в этом месте было делом неблагодарным. Район нынешних улиц Калинина, Радиаторная, Октябрьская, Литаврина, площадь Петра Великого, ранее Карла Маркса, постоянно подтапливало, а то и вовсе - затапливало. Впрочем, происходит это и сейчас.В советское время различными способами удалось отвести воды от Литаврина, площади Карла Маркса (Петра Великого), но под ударом ежегодной стихии — весеннего половодья до сих пор остаются Калинина и Радиаторная. Редкая весна или сильный ливень приходят без спасательных операций в районах этих улиц.А раньше жители этого района, который назывался Переслановкой, по названию улицы Переслановской, нынешней Калинина, просто выживали, приспособившись к реалиям.Вот как описывает житье-бытье обитателей Переслановки, которую позже станут называть просто - «район Радиаторного», по построенному там заводу, липецкий краевед-любитель прошлого века, чьи записки о жизни города хранятся в областном краеведческом музее, Серафим Неверов: «Улица Вокзальная, теперь Литаврина, на месте, где кольцо трамвая (липчане постарше помнят, что на площади Карла Маркса, ныне Петра Великого, было трамвайное кольцо и остановка «Литаврина», прим. Ред.») по обе стороны была канава со стоячей зеленой водой, тысячами лягушек разных размеров и пород, стаи комаров. Стока воды не было. Граничила с ул. Базарной, теперь Первомайской, с ул. Площадной, теперь – Октябрьской. На этих улицах была такая же трясина и грязь. Только Первомайская в засушливое время подсыхала, по тротуару можно пройти к реке. Улица Площадная или Октябрьская получала не одно проклятие, как от человека, так и от скота. Как выглядела дорога этой улицы: в конце улицы деревянный мост, под мостом канава с плохим стоком воды в реку Воронеж. К мосту насыпалась крупная щебенка с обеих сторон, кроме того, насыпался крупный камень. Крестьяне идут в город на базар, проезжая мост, видят вроде бы дальше дорога хорошая, можно поближе проехать на базар. Только хорошая дорога – на малое расстояние, примерно метров на 60. А дальше Октябрьской поперек дороги котлованы стояли с жижей. И вот, бедные лошади по грудь проваливались в трясину, и были случаи, остается одна голова, в конце концов лошадь погибает.Пройти дальше от угла Октябрьской по направлению к Калинина и захватывая ул. Литаврина, здесь мореходство еще хуже. По обеим сторонам домов прорыты канавы, но на самом деле это только вид один канавы. Земля осыпалась и вода опять пройти не могла. А посреди улицы опять образовался затон со стоячей зеленой водой, с лягушками, комарами.Положение жителей близлежащих домов было не человеческое. Прежде чем выходить из дома летом – надевай сапоги. В галошах не пройти. Улица Калинина, тогда она называлась Переслановка, это живой мост покрытый зеленой травой с приманкой цветов. Желтые, голубые лилии – но не сорвешь. Подходит март-месяц и начинается горе бесполезного труда и забот: куда переправить корову, свинью на время половодья. Начинается таяние снега и первый удар принимает Переслановка, куда идет канава центральная от Комсомольского пруда (в прежние времена носящего название Верхний, Липовский пруд, прим.ред). Стены канавы огорожены камнем до радиаторного завода, а дальше, где канава не имеет никаких стен -властвует вода...»Ничем не сдерживаемые потоки заливали всю Переслановку, размывали стены домов, печи, и портила все, что внутри.«…Хозяин семью эвакуировал, а сам остается дежурить с печью. Окна открыты и пароход (так Серафим Неверов назвал лодку или плот, прим. ред) стоит у окна в ожидании капитана. А капитан дремлет, ждет рассвета и думает – не утоп ли мой корабль. Хозяин знает, что он гнилой и непременно сядет наполненный водой. И правда, не ошибся, надо выкачивать воду. Берет ручной мотор, ведро, и пошел тренироваться… Время завтрака, надо путь держать на соседнюю улицу Вокзальную, причаливать к порту, а там один к одному прибывают такие же капитаны на стоянку, в ожидании когда хозяйки принесут им завтрак… Эти корабли имели особый вид. Вместо весел - деревянная лопата, или березовая оглобля. Спросите, почему капитаны не покидали своих кораблей? Дело в том, что сундуки и всякая домашняя утварь находилась на чердаках и нужен был надзор ежеминутный. Вода прибывала ежечасно. Такое же положение было и на Вокзальной улице (Литаврина, прим.ред). Там тоже работали такие капитаны. А в конце Октябрьской – там свой флот работает. Эта картина продолжается долго, почти месяц, вода 13 дней прибывает, 13 дней убывает. Капитаны этих улиц досконально знали закон природы. И вот вода покидает дома до будущего года, и что остается: снаружи фундамент у дома упал, развалился, внутри штукатурка отвалилась, печь размыло, полы покоробились, или подняло совсем с переруба. Глубина воды более метра, а то и два. У людей праздник, Пасха, а они на чужбине , живут в сараях с детьми, со стариками… Что происходило летом в их домах? На улице жара, в домах тех ужасный холод. Полы и стены всегда мокрые, они не могут просохнуть, под ними вода, запах в домах ужасный, тяжелый, гнилоболотный. Вот в таких условиях жили старики, дети», - пишет Серафим Неверов.Рядом с этим районом-морем, превращающимся в болото, располагался Нижний парк. В парк ходили гулять и знакомится с парнями девушки с улиц Переслановки, Вокзальной, Площадной и Базарной. При них всегда были узелки.«Для нас, ребят, всегда было непонятно, почему они ходят в парк с таким багажом, когда в то время модно было носить маленькие кожаные сумочки. В последствии выяснилось, оказывается в этих узелках были старые туфли и чулки. Это они из дома выходили в старом убранстве а переобувались недалеко от кинотеатра «Октябрь» (в те времена синематограф «Унион», прим.ред), потому, что из дома они не могут выйти и пройти по сухому месту - кругом грязь и вода. Вот такими были их молодые годы. Девушки чувствовали себя униженными, парни посмеивались над ними: «Вот, пришли с мочежины…», вспоминал в своих записях горожанин Неверов.Мелиоративные работы по решению проблемы постоянного затопления тех улиц начались, по воспоминаниям Неверова в 1928 году уже при советской власти. Канавы расчистили, площадь осушили, проложили трубы и направили их в реку Воронеж.«Первомайскую начали мостить булыжником, а радиаторный завод стал засыпать все котлованы отработанным песком и другими отходами металлургического производства. Дороги и тротуары высоко подняли по улицам Октябрьская, Калинина и Литаврина. Люди увидели свет, воздух стал другой, сырость пропала, дома перестроили – облик стал иным. А в настоящее время в этом районе дороги, тротуары асфальтированы, сотни тысяч машин проходят. Когда-то имело русло река Воронеж, а теперь на этом месте стоят громадные здания со строящимся институтом, гостиница «Динамо», и другие спортивные сооружения. Когда-то было болото, Советская власть преобразила в хороший вид», - писал Серафим Неверов.Но, как видим, советская власть тот вопрос закрыла не окончательно. С наследством разбирались и перестроечные власти, и постперестроечные, но до конца так этот вопрос и не решили. Сроки нынешней реновации района администрация определила тоже немалые — 10 лет. «Добьют» ли древнюю беду современники чиновники? Поживем - увидим.