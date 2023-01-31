В Липецке сформировали сборную по панкратиону

Около 170 бойцов из Липецка. Грязей и Чаплыгина приняли участие во дворце спорта «Динамо» в первенстве Липецкой области по панкратиону.

Соревнования среди юношей 2004-05 г.р. и 2007-07 г.р. проходили по правилам классического панкратиона, по жёсткости не ступающим рукопашному бою, боевому самбо или ММА.

Ребята помладше 2008-09 г.р. соревновались в традиционном панкратионе, где существуют ограничения на силу ударов и ряд технических элементов. Для совсем юных устроили открытое тренировочное мероприятие.

Организаторы – федерация панкратиона Липецкой области и Школа Единоборств Игоря Воротынцева особо отметили двух бойцов, обоих 2006-07 г.р. Павла Горяинова (до 62 кг) и Вадима Сарычева (до 85 кг), которые провели по два боя и одержали наиболее убедительные победы.







Среди младших специальные призы «За лучшую технику» получили Егор Рябов среди юношей 2014-15 г.р. и Артём Боровков (2012-13 г.р.).

По итогам турнира из сильнейших бойцов с учётом мнения тренеров будет сформирована сборная Липецкой области, которой предстоит защищать честь нашего региона в первенстве ЦФО в подмосковном Чехове.





