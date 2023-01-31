Бороться с пьяными за рулём помогали дружинники и казаки

В результате за три дня выявили 38 нетрезвых водителей или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.

С 27 по 29 января липецкие автоинспекторы задержали на дорогах области 38 нетрезвых водителей или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, в том числе один совершил такое нарушение повторно.



Как сообщает пресс-служба полиции, три дня вместе с сотрудниками Госавтоинспекции в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий принимали участие члены народных дружин и представители казачьего общества Липецкой области.



В ночь с пятницы на субботу на площади Победы в Липецке внимание автоинспекторов привлек автомобиль «Ауди», за рулём которого был парень с явными признаками опьянения. Это подтвердили и результаты освидетельствования на месте – прибор показал 0,49 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха при допустимой норме 0,16 мг/л. А при проверке по базе данных оказалось, что молодой человек уже был лишен права управления автомобилем за такое нарушение.



Машину отправили на штрафстоянку, а водителю теперь грозит уголовная ответственность за пьяную езду.



Двух нетрезвых водителей задержали по сообщениям граждан — на них просто-напросто пожаловались очевидцы.



Напомним, за управление автомобилем в нетрезвом состоянии грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. А возврат прав таким водителям будет осуществляться только после проверки знания ими правил дорожного движения.



За повторное нарушение грозит уголовную ответственность: штраф до трехсот тысяч рублей или даже лишение свободы на срок до двух лет.