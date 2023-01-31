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На Урале умерла пострадавшая во время прогулки в детсаду 4-летняя девочка
Пострадавшая во время прогулки в детском саду Екатеринбурга девочка умерла в медучреждении.
Воспитанница детского сада, которая зацепилась шарфом за горку во время прогулки в садике, скончалась, - рассказал источник E1.RU.
ЧП произошло еще 25 января. Тогда сообщалось, что девочку с травмами доставили в больницу.
"Девочка забралась на горку и застряла в ограждении. Пытаясь освободиться, она зацепилась предметом своей одежды (предположительно, шарфом)", — прокомментировали происшествие в областной прокуратуре.
По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области было организовано проведение процессуальной проверки.
Сотрудница детского учреждения приняла меры к тому, чтобы устранить возникшую опасность, после чего девочка была доставлена в больницу. К сожалению, спасти её жизнь не удалось, - сообщает СК РФ по региону.
По факту гибели девочки СК России возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
ЧП произошло еще 25 января. Тогда сообщалось, что девочку с травмами доставили в больницу.
"Девочка забралась на горку и застряла в ограждении. Пытаясь освободиться, она зацепилась предметом своей одежды (предположительно, шарфом)", — прокомментировали происшествие в областной прокуратуре.
По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области было организовано проведение процессуальной проверки.
Сотрудница детского учреждения приняла меры к тому, чтобы устранить возникшую опасность, после чего девочка была доставлена в больницу. К сожалению, спасти её жизнь не удалось, - сообщает СК РФ по региону.
По факту гибели девочки СК России возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).