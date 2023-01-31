Коронавирус

27 минут назад

С начала эпидемии от COVID-19 в Липецкой области умерли 3 950 человек

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#коронавирус
С начала эпидемии от COVID-19 в Липецкой области умерли 3 950 человек

И сегодня вновь сообщили об одном умершем от болезни.

В Липецкой области за сутки выявили 37 человек, госпитализировали четверых человек, а выздоровели 27 человек. Для сравнения: 31 января 2022 года были выявлены 985 случаев инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 176 818 случаев COVID-19, выздоровели 172 478 человек, умерли 3 950 человек.

Почти во всех регионах Черноземья отмечается небольшой рост заболеваемости. В Воронежской области за сутки выявили 127 случаев COVID-19, в Тульской и Рязанской областях — по 37, в Курской области — 30, в Орловской области — 24, в Тамбовской области — 18. В Тульской области сообщили об одном погибшем от COVID-19.

В России за сутки выявили 5 792 случая COVID-19, госпитализированы 1 337 человек, выздоровели 6 102 человека, умерли 45 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 21 950 192 случая COVID-19, выздоровели 21 349 279 человек, умерли 395 067 человек.
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#коронавирус

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