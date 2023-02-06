Приглашаем липчан на дегустацию фермерских продуктов!

В ТРЦ «Ривьера» открылась выставка, мимо которой нельзя пройти равнодушно! Ароматы вкусных деликатесов чувствуются даже на улице!

«От Абхазии до Камчатки» - это название гастрономической выставки самых разнообразных продуктов, которое говорит само за себя. Такой товар вы не найдете на полках в магазине, это домашние продукты, их рецептура составлялась годами.

Самые сильные ароматы дают специи. Куркума, корица, кориандр… Разнообразие специй такое большое, что многие названия покупателям даже не знакомы. Ничего страшного — продавцы расскажут, где и в каком блюде их лучше использовать. Вот, к примеру, Меружан Варганян считает, что самая главная специя - это хмели-сунели. Ее у нас знают, конечно, но, наверное, не подозревают, что можно добавлять ее буквально во все блюда.

На выставке можно купить настоящую Абхазскую бочковую аджику без искусственных добавок. Причем кроме привычной красной вы увидите и зеленую в соседней бочке. Обязательно нужно попробовать, такой аджики в магазинах не встретишь.





Любители мяса не могут оторвать взор от витрины с мясными деликатесами: мясо копченое, соленое, вяленое. Запечённое в тандыре. В любой нарезке. С ароматными приправами и маринадами: винном, гранатовом, и, в том числе, в герметичной упаковке, что подходит для длительного хранения.









Сыры Кубани и Адыгеи даже в представлении не нуждаются. Каждый, кто хоть раз попробует, запомнит этот вкус навсегда. Твердые, полутвердые, мягкие, сливочные — даже гурман найдет себе любимый деликатес!

Еще одна группа товаров — это рыбные деликатесы: от икры до чавычи. Здесь и всеми любимый лосось, и редкая в наших краях Белорыбица. Продавец Ольга Моисеева делится секретом вкуса: «Белорыбица - визитная карточка Дальнего Востока. Это дикая, непромысловая рыба, она не выращивается искусственным образом, коптится по особым рецептам на ольховой щепе, - поэтому имеет неповторимый и натуральный вкус».





Конечно, никакая гастрономическая выставка не может обойтись без восточных сладостей и меда. Это как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вам все дадут попробовать, расскажут о составе сложно приготовленных пахлавы, мучмулы и других экзотических сладостей. К ним можно купить и Краснодарский чай, состоящий из уникальных натуральных трав и цветов, произрастающих только на территории Краснодарского края.









Выставка «От Абхазии до Камчатки» собрала уникальное количество вкусных продуктов, собранных с маленьких семейных ферм и приготовленных по старинным рецептам. И это не просто выставка, а настоящий интернациональный рынок. Он затягивает своим «вкусным» настроением! Интерес к продукции подогревают и продавцы своими увлекательными историями и проверенными рецептами.

«Самое главное, что все - все можно попробовать, а потом решить, на чем именно стоит остановиться. Такое разнообразие вкусов, это какой-то гастрономическитй праздник», - считают первые посетители выставки.

Важный момент: организаторы составили программу лояльности – при заполнении анкеты на сайте Выставки покупатель получает скидку 10% на весь ассортимент продукции!

Уникальная выставка-ярмарка «от Абхазии до Камчатки» работает в ТРЦ «Ривьера» на 1 этаже со 2 февраля по 12 февраля 2023 года. Режим работы: с 10 до 22 часов.

https://vk.com/ot_abxazii_do_kamchatki

Наш сайт: https://dary-yuga.ru

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