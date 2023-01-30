Липецкий бизнес идёт в облако: спрос на видеонаблюдение от «Ростелекома» вырос

В 2022 году 250 малых и средних предприятий Липецкой области воспользовались сервисом облачного видеонаблюдения от «Ростелекома». По отношению к 2021 году прирост клиентов в этом сегменте составил 22 %.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Облачные технологии позволяют небольшим компаниям использовать цифровые сервисы, которые раньше были доступны только крупным предприятиям. Наши аналитики фиксируют рост спроса на услугу “Видеонаблюдение для бизнеса”, что вполне объяснимо. Сервис позволяет удаленно контролировать всё происходящее на предприятии, а искусственный интеллект помогает вести подсчет посетителей, контролировать присутствие работников на местах, распознавать номера машин и решать другие бизнес-задачи. При этом предпринимателю не надо закупать серверы и нанимать новых сотрудников для поддержки сервиса».

В числе новых пользователей облачного наблюдения стала сеть автомоек. Специалисты «Ростелекома» установили в двух филиалах компании 35 камер, подключив их к единой сети. Записи с камер доступны сотрудникам заказчика в течение семи дней: архив хранится на серверах провайдера.

Степан Степанов, управляющий сетью автомоек:

«Когда у тебя не одна мойка, а целая сеть, контролировать работу и уровень сервиса каждой из них становится труднее. Создавать собственный IT-департамент для этих целей – затратная и трудоемкая история. Поэтому возможностью передать эти функции приложению мы с удовольствием воспользовались. Сейчас планируем расширить сеть и подключить функцию видеоаналитики, чтобы, например, автоматически определять возникновение на наших точках очередей».

С помощью видеоаналитики владельцы бизнеса могут всегда быть в курсе экстренных событий, попавших в объектив камеры. При перекрытии обзора, пересечении сигнальных линий, отключении интернета или электричества система отправит мгновенное уведомление.

Более подробная информация о продуктах «Ростелекома» для бизнеса доступна на сайте . Дополнительно об этой и других услугах для юридических лиц можно узнать по телефону 8 800 200-30-00.





