Слесарь липецкого авторынка дважды попал в ДТП на чужой машине, после чего её продал

Теперь мужчина проведёт 1 год 1 месяц в колонии.

Советский районный суд Липецка вынес приговор 33-летнему ранее судимому липчанину по части 3 статьи 160 УК РФ за растрату вверенного ему чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину. При этом только в 2021 году этот мужчина уже был дважды судим: в мае 2021 года он был осужден по статье 264.1. УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», а в декабре 2021 года — за неуплату алиментов.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина подрабатывал автослесарем на авторынке 19-го микрорайона, и к нему обратилась знакомая девушка с просьбой подыскать машину для её брата. Тот согласился и в качестве посредника подобрал выбрать, купить, а потом и поставить на учёт автомобиль.



Автомобиль «Ауди А6» обошёлся в 100 000 рублей. А потом покупатель ещё и попросил посредника, чтобы машина немного постояла на рынке и слесарь за ней присмотрел. На том и сошлись.



Таким образом, 1 февраля 2021 года мужчина получил от знакомого во временное хранение автомобиль «Ауди А6». Они договорились о том, что автослесарь может и прокатиться на машине либо перегнать её в другое место, но как только новоиспечённый хозяин машины получит права, то автомобиль будет ему возвращен.



Но возвращать машину слесарь, судя по всему, не собирался. Он дважды попал на ней в ДТП — сначала на улице Тельмана столкнулся с автомобилем «Ленд Ровер» и скрылся с места аварии, а потом на улице Гагарина и вовсе так повредил машину, что та не подлежала восстановлению и была эвакуирована на штрафтоянку на улице Московской.



24 марта 2021 года после того, как автомобиль «Ауди А6» был эвакуирован с места последней аварии на штрафстоянку, мужчина забрал машину оттуда при помощи изготовленного фиктивного договора купли-продажи, согласно которому он сам якобы приобрёл машину у предыдущего собственника.



А потом мужчина и вовсе решил продать чужое авто на «Авито». 1 мая он нашёл покупателя и на улице Рябиновой продал машину неизвестному всего за 15 000 рублей. При этом только продажей машины настоящему собственнику был причинён ущерб в 100 000 рублей.



Но потом настоящего собственника «Ауди» ждал ещё один неприятный сюрприз. Примерно в сентябре он зашёл на «Госуслуги» и увидел, что за ним числится судебная задолженность в 357 000 рублей. Мужчина начал разбираться — оказалось, 357 000 рублей — это материальный ущерб, причинённый владельцу разбитого в ДТП с его «Ауди А6» «Ленд Ровера». И теперь с зарплаты хозяина «Ауди» удерживают 50% на погашение этого долга.



В результате слесаря признали виновным в растрате и по совокупности преступлений приговорили к 1 году 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима и лишению прав на 1 год 6 месяцев и 5 дней.