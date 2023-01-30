Липчанин в Воронеже спровоцировал аварию, в которой пострадала женщина-пешеход

В Воронеже житель Липецкой области на «ВАЗ-2110» врезался в «Ниссан», который сбил на обочине двух пенсионерок

ДТП произошло на перекрестке в районе улицы Полевой. 22-летний липчанин на «ВАЗ-2110» столкнулся с «Ниссан Тиана» под управлением 31-летнего жителя Борисоглебска.



В результате столкновения «Ниссан» сбил идущих по обочине дороги двух женщин.



ДТП и момент наезда на женщину попал на камеры уличного наблюдения. На видео запечатлено, как автомобиль после столкновения выносит на тротуар по которому идут три женщины. Двух пенсионерок машина сбивает. Но по данным ГУМВД России по Воронежской области серьезно пострадала одна - 76-летняя жительница Воронежа.



Пенсионерка госпитализирована.





