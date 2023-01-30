Коронавирус

10 минут назад

За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились девять человек и никто не умер

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились девять человек и никто не умер

И количество новых случаев, выявленных за сутки, начало снижаться, после того, как 27 января сообщили 45 случаях заболевания.

В Липецкой области за сутки выявили 35 человек, никто не умер от COVID-19, госпитализировали трех человек, а выздоровели девять человек. Для сравнения: 30 января 2022 года были выявлены 990 случаев инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 176 781 случаев COVID-19, выздоровел 172 451 человек, умерли 3 949 человек.

В Воронежской области за сутки выявили 102 случая COVID-19, в Тульской области — 36, в Рязанской области — 35, в Курской области — 27, в Орловской области — 21, в Тамбовской области — 20. За последние сутки в этих регионах никто не погиб от COVID-19.

В России за сутки выявили 5 979 случаев COVID-19, госпитализированы 380 человек, выздоровел 3 861 человек, умерли 39 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 21 944 400 случаев COVID-19, выздоровели 21 343 177 человек, умерли 395 022 человека.
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#коронавирус

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