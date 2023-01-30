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В лобовом столкновении «Митсубиси» и «ВАЗа» пострадал 8-летний мальчик
В воскресенье на трассе «Липецк — Доброе — Чаплыгин», в районе села Введенка Липецкого района, столкнулись «Митсубиси» и «ВАЗ-21120»
В лобовом столкновении пострадал водитель «ВАЗа» и 8-летний пассажир «Митсубиси». Их госпитализировали с места аварии.
В субботу, 28 января, на трассе «Орел-Ливны-Тамбов» в Задонском районе, водитель «Инфинити» врезался в «Ниссан Альмера». 24-летний водитель «Ниссана» госпитализирован.
В селе Красное на улице Молодежной 32-летний водитель «Сеата» сдавая задом сбил 40-летнего местного жителя. Пешеход госпитализирован.
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