В лобовом столкновении «Митсубиси» и «ВАЗа» пострадал 8-летний мальчик

В воскресенье на трассе «Липецк — Доброе — Чаплыгин», в районе села Введенка Липецкого района, столкнулись «Митсубиси» и «ВАЗ-21120»

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, примерно в шесть часов вечера, 37-летняя водитель «Мицубиси Аутлендер», по предварительным данным, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «ВАЗ-21120» под управлением 22-летнего водителя.



В лобовом столкновении пострадал водитель «ВАЗа» и 8-летний пассажир «Митсубиси». Их госпитализировали с места аварии.



В субботу, 28 января, на трассе «Орел-Ливны-Тамбов» в Задонском районе, водитель «Инфинити» врезался в «Ниссан Альмера». 24-летний водитель «Ниссана» госпитализирован.



В селе Красное на улице Молодежной 32-летний водитель «Сеата» сдавая задом сбил 40-летнего местного жителя. Пешеход госпитализирован.

