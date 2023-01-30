Происшествия

сегодня, 11:12

В лобовом столкновении «Митсубиси» и «ВАЗа» пострадал 8-летний мальчик

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#ДТП
В лобовом столкновении «Митсубиси» и «ВАЗа» пострадал 8-летний мальчик

В воскресенье на трассе «Липецк — Доброе — Чаплыгин», в районе села Введенка Липецкого района, столкнулись «Митсубиси» и «ВАЗ-21120»

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, примерно в шесть часов вечера, 37-летняя водитель «Мицубиси Аутлендер», по предварительным данным, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «ВАЗ-21120» под управлением 22-летнего водителя.

В лобовом столкновении пострадал водитель «ВАЗа» и 8-летний пассажир «Митсубиси». Их госпитализировали с места аварии.

В субботу, 28 января, на трассе «Орел-Ливны-Тамбов» в Задонском районе, водитель «Инфинити» врезался в «Ниссан Альмера». 24-летний водитель «Ниссана» госпитализирован.

В селе Красное на улице Молодежной 32-летний водитель «Сеата» сдавая задом сбил 40-летнего местного жителя. Пешеход госпитализирован.
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#ДТП

Комментарии (1)

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ничего не понятно

31 минуту назад
"нарушила расположение транспортного средства на проезжей части" - это теперь так называют не уступить дорогу ТС на главной? или это выезд на встречку? по-русски можно было написать?
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