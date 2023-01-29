Общество

19 минут назад

Пропавшая в Тамбове черная пантера обнаружена в Москве?

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#пантера #зоозащитники

Липецкие зоозащитники, искавшие в Тамбове сбежавшую черную пантеру, сообщили, что хищник находится в Москве вместе с хозяином

Как сообщал GOROD48, накануне липецкие зоозащитники из приюта «Счастливый берег» принимали участие в поисках сбежавшей от частного лица черной пантеры. Сообщение об этом поступило тамбовским спасателям. Затем появилось видео с черной пантерой в одном из частных домовладений Тамбова у клетки с собакой.



Но, в итоге, старания липчан по поискам пантеры оказались напрасны.

«Поиски не увенчались успехом. Очень там всё странно. У кого она была, они сказали, что уже как 2 дня пантера находится в Москве вместе с хозяином», - сообщили на своей странице в соцсетях зоозащитники.

Как сообщает телеграм-канал «Тамбовский репортер», хозяйка пантеры написала, что животное поймали, и оно уже дома.

Ситуацию с пантерой, которая в Тамбове использовалась хозяевами в рекламных целях, для фотосессий и селфи, проверяет полиция.



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#пантера #зоозащитники

Комментарии (1)

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Эксперт

8 минут назад
Вот это скорость у пантеры она что умеет бегать со скоростью как гепард? Так она будет бегать по всей России пока всех не напугает? Тогда пора вызывать спецназ для ее перехвата.
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