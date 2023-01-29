19 минут назад
Пропавшая в Тамбове черная пантера обнаружена в Москве?
Липецкие зоозащитники, искавшие в Тамбове сбежавшую черную пантеру, сообщили, что хищник находится в Москве вместе с хозяином
Но, в итоге, старания липчан по поискам пантеры оказались напрасны.
«Поиски не увенчались успехом. Очень там всё странно. У кого она была, они сказали, что уже как 2 дня пантера находится в Москве вместе с хозяином», - сообщили на своей странице в соцсетях зоозащитники.
Как сообщает телеграм-канал «Тамбовский репортер», хозяйка пантеры написала, что животное поймали, и оно уже дома.
Ситуацию с пантерой, которая в Тамбове использовалась хозяевами в рекламных целях, для фотосессий и селфи, проверяет полиция.
Эксперт