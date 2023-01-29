Происшествия

вчера, 23:49

Липецкие зоозащитники ищут в Тамбове сбежавшую пантеру

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#пантера #зоозащитники

Камеры наблюдения сняли пантеру у клетки с собакой.

В Тамбове ведутся поиски черной пантеры, сбежавшей от владельца. К поискам привлечены сотрудники липецкого приюта «Счастливый берег», который получил в соседнем городе контракт на отлов бездомных животных. 

«Выехали в Тамбов по заявке от «112». Предварительно, там у человека сбежала чёрная пантера. По прибытию на место, наши ребята её не обнаружили. Кису спугнули», - говорится в паблике приюта.

Добавим, что камеры наблюдения зафиксировали хищника в одном из частных домовладений Тамбова у клетки с собакой. 




Любопытно, что черную пантеру, возможно ту самую, что сбежала, недавно сняли в автомобиле на парковке у тамбовского торгового центра. Об этом 12 января сообщали «Вести-Тамбов».



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#пантера #зоозащитники

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