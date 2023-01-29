Происшествия
вчера, 23:49
Липецкие зоозащитники ищут в Тамбове сбежавшую пантеру
Камеры наблюдения сняли пантеру у клетки с собакой.
В Тамбове ведутся поиски черной пантеры, сбежавшей от владельца. К поискам привлечены сотрудники липецкого приюта «Счастливый берег», который получил в соседнем городе контракт на отлов бездомных животных.
«Выехали в Тамбов по заявке от «112». Предварительно, там у человека сбежала чёрная пантера. По прибытию на место, наши ребята её не обнаружили. Кису спугнули», - говорится в паблике приюта.
Добавим, что камеры наблюдения зафиксировали хищника в одном из частных домовладений Тамбова у клетки с собакой.
Любопытно, что черную пантеру, возможно ту самую, что сбежала, недавно сняли в автомобиле на парковке у тамбовского торгового центра. Об этом 12 января сообщали «Вести-Тамбов».
«Выехали в Тамбов по заявке от «112». Предварительно, там у человека сбежала чёрная пантера. По прибытию на место, наши ребята её не обнаружили. Кису спугнули», - говорится в паблике приюта.
Добавим, что камеры наблюдения зафиксировали хищника в одном из частных домовладений Тамбова у клетки с собакой.
Любопытно, что черную пантеру, возможно ту самую, что сбежала, недавно сняли в автомобиле на парковке у тамбовского торгового центра. Об этом 12 января сообщали «Вести-Тамбов».