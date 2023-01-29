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Снова потепление: завтра в Липецкой области днем до +1

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#погода
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Снова потепление: завтра в Липецкой области днем до +1

В ближайшие трое суток к территории Липецкой области будут приближаться атмосферные фронты с Атлантики – местами ожидается небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-6 градусов мороза, что на 2-4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 января в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от -5 до -10 градусов, днем – от -4 до +1 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от -8 до -10 градусов, днем она составит от -1 до -4 градусов.

День 30 января стал самым теплым в Липецке в 1915 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 33 градусов мороза.
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#погода
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Комментарии (3)

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Koммунист

8 минут назад
Однако, я в этом году вступил в партию
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алекс

26 минут назад
да термометр и гугл погода многое определяют .яндекс пробки во .хоть не позорились бы .спросите в чем позор .с яндекса я тоже читать могу .а у меня есть гугл карты подумайте что это.
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Однако

52 минуты назад
Я родился в 1956 году...
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