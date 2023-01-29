сегодня, 16:54
Снова потепление: завтра в Липецкой области днем до +1
В ближайшие трое суток к территории Липецкой области будут приближаться атмосферные фронты с Атлантики – местами ожидается небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-6 градусов мороза, что на 2-4 градуса выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от -8 до -10 градусов, днем она составит от -1 до -4 градусов.
День 30 января стал самым теплым в Липецке в 1915 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 33 градусов мороза.
Koммунист
алекс
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