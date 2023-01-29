Снова потепление: завтра в Липецкой области днем до +1

В ближайшие трое суток к территории Липецкой области будут приближаться атмосферные фронты с Атлантики – местами ожидается небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-6 градусов мороза, что на 2-4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 января в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от -5 до -10 градусов, днем – от -4 до +1 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от -8 до -10 градусов, днем она составит от -1 до -4 градусов.



День 30 января стал самым теплым в Липецке в 1915 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 33 градусов мороза.