Ветераны «Металлурга» почтили память главного гвардейца клуба, которому сегодня исполнилось бы 65

Его яркая и трагическая судьба в нашем материале.

Сегодня исполнилось бы 65 лет со дня рождения рекордсмена по числу игр за «Металлург» Николая Анненкова. В 1980-90-е он провёл за нашу команду 373 матча, забил 13 голов.

Легенда Липецка и Воронежа

Публика на стадионе «Металлург» всегда почтительно замирала, когда диктор на стадионе зычно выводил: «Третий номер – мастер спорта СССР Николай Анненков.

Мастером спорта уроженец Семилук Воронежской области стал в «Факеле». В 1984 году центральный защитник принял участие в «великой победе» - главной для наших соседей в советские (а возможно и не только) времена. Тогда «Факел» в присутствии 28 тысяч болельщиков на Центральном стадионе профсоюзов обыграл московский «Спартак» Константина Бескова – 2:0.

Ни Ринат Дасаев, ни Юрий Гаврилов, Ни Сергей Родинов не помогли «красно-белым». А у воронежцев в первом тайме вышел на замену юный Валерий Шмаров, будущая легенда «Спартака», автор «золотого» гола-1989, отнявшего уже лежавшее в кармане чемпионство у киевского «Динамо» и провозгласившего в команде на десятилетие вперёд новую победную эру Олега Романцева (то были первые «золотые» медали Романцева-тренера).

«Факел» вышел в полуфинал Кубка Советского Союза, за что игрокам полагались звания мастеров спорта. Позже воронежцы уступили ленинградскому «Зениту», ставшему в тот год чемпионом страны – 0:1 из-за обидного автогола. В том же 1984 году воронежцы впервые в истории ворвались и в высшую лигу СССР.



"Факел"-1984. Николай Анненков третий слева в верхнем ряду. Рядом с капитанской повязкой Сергей Савченков, а четвёртый справа Александр Минаев. Второй внизу Валерий Шмаров, крайний справа внизу будущий олимпийский чемпион Виктор Лосев. Фото ФК "Факел" (Воронеж).



К липецкому «Металлургу» имели отношение четыре игрока той легендарной команды: Сергей Савченков тренировал наш клуб в 1999-2000 гг., выбил из Кубка России владикавказскую «Аланию» Валерия Газзаева, Геннадий Сошенко был его помощником, а автор второго гола «огненных» Александр Минаев в 1996 году в возрасте под сорок цементировал оборону сталеваров в начале времён Юрия Шишлова и помог «Металлургу» выйти в первую лигу в 1996 году.

И, конечно, Анненков. Для нас он стоит особняком.



Рекордсмен



В «Металлурге» он выступал в 1980-83, 1985-89, 1992-94 гг. во второй лиге СССР, первой и второй лиге чемпионатов России.

13 сезонов в команде. Позже появились те, кто сыграл в «Металлурге» больше чемпионатов, например. Андрей Овчинников – 15, но по числу игр никто даже подобраться к Анненкову не может. Всё потому, что в его времена у «Металлурга» было не 12-13 соперников, как сейчас. Редко какой турнир собирал меньше двух десятков команд и график игр был плотнее. Плюс, он был «вечным основным».

К самой главной победе в истории «Металлурга» тоже причастен: в 1985 году в 1/16 финала рубился все 90 минут в победной игре с ереванским «Араратом» - 1:0.

Центральный защитник. Капитан команды. Забивал редко, но метко – в основном нужные голы. Помню, как в 1992 году шедший в лидерах Западной зоны первой лиги России «Металлург» (тогда даже были живы надежды на выход нашей команды в «вышку»!) дома никак не мог распечатать ворота «Спартака» из Нальчика – вратарь гостей тащил, штанги помогали. И во втором тайме пришедший на подачу углового Анненков в фирменном стиле пробил головой метров с 15-ти – с такой силой, с которой не каждый ударит и ногой. Мяч в «девятке», липчане победили – 1:0. Местная газета озаглавила отчет словами «И пошёл защитник в атаку».







Непререкаемый авторитет. Для молодых партнёров в 1990-е и для болельщиков уже Николай Леонидович. Играл до 38 лет.

Трагедия

Далее чемпионство области с липецким «Водником» в 1998 году, работа тренером в СДЮШОР «Металлург», которая тоже спорилась, но… Слишком рано он ушёл. В 49. Как говорится, после тяжёлой и продолжительной болезни. «Королю воздуха» делали в больнице трепанацию черепа, боролись за жизнь, но не уберегли.

Он словно бы предчувствовал свою кончину. Как-то сказал автору этих строк: «В нашем роду почти никто не доживал до 50-ти. Вот и я не доживу». Я тогда начал спорить – ведь, операция прошла успешно, идёшь на поправку. А он, как выяснилось, прощался.

Один из коллег Анненкова рассказывал душераздирающую историю. Про то, как встретил его под Восточной трибуной за день до очередной отправки в больницу.

- Всё, - сказал он, - Это мой последний день на стадионе. Я больше уже никогда сюда не вернусь.

Умер 5 мая 2007 года.



Семья

Лежит на новом Косырёвском кладбище – прямо напротив административного здания в первом ряду. Рядом с женой Татьяной Владимировной. Она ушла в 2018 в 58 лет.







А спустя год после смерти самого Анненкова от руки поддонка погиб его единственный сын. Осталась только приёмная дочь Виолетта, которую он воспитывал, как родную и души в ней не чаял.

Память

Накануне 65-летия могилу Мастера посетили его друзья и коллеги.







В том числе бывшие партнёры по «Металлургу» - лучший вратарь в истории клуба Олег Лаврушин, лучший бомбардир всех времён Николай Егоров, Сергей Журбенко, Юрий Абрамов; коллеги-тренеры Виктор Лысковцев (идейный вдохновитель мероприятия), Олег Криволуцкий, Александр Болдырев, Шамиль Шарафутдинов; друзья мастер спорта СССР по лёгкой атлетике Ольга Корнеева, липецкие журналисты Александр Гудков и Юрий Криворучко. Как говорится, чтобы помнили…



Автобус для поездки выделил гендиректор «Металлурга» Сергей Ветров, за что ему низкий поклон.

- Такие, как Анненков и есть – история липецкого «Металлурга», - считает многолетний директор спортивной школы Виктор Лысковцев, - Знаковая фигура, легенда, пример для подражания, в том числе для современной молодёжи.



Форвард "Металлурга" 1980-х Юрий Абрамов





Олег Лапврушин



- Когда Леонидович был на поле, я знал, что, скорее всего, не пропустим. Путь к моим воротам был надёжно перекрыт, ну и я, если что подстрахую, - высказался Олег Лаврушин, - Таких защитников сейчас очень мало.

Говорят, что человек живёт, пока жива память о нём. Поэтому Николай Анненков будет жить в сердцах тех, кому не безразличен «Металлург», ещё очень долго.







Николай Леонидович Анненков. Родился 28 января 1958 г. в г. Семилуки (Воронежская обл.). Умер 5 мая 2007 г. в г. Липецке. Рост 177 см, вес 70 кг. Футболист. Тренер. Мастер спорта СССР (1984 г.). Начал заниматься футболом с 12 лет в детской команде «Металлург» (г.Семилуки). Первый тренер - Анатолий Петрович Дубинкин. Защитник. Играл за: «Металлург» (Семилуки) - 1974-77 гг.; «Металлург» (Липецк) - 1980-83, 1985-89, 1992-94 гг.; «Факел» (Воронеж) - 1984 г.: «Полесье» (Житомир) - 1990-91 гг.; «Локомотив» (Елец) - 1995 г.; «Локомотив» (Лиски) - 1996 г.; «Водник» (Липецк) - 1997-98 гг.; юниорскую сборную РСФСР - 1972 г. Полуфиналист Кубка СССР (1984 г.). Победитель первой лиги первенства СССР (1984 г.). Чемпион РСФСР (1986 г.). Победитель зонального турнира второй лиги первенства СССР (1983, 1986 гг.). Чемпион Липецкой области (1998 г.). Тренер: «Металлург-2» (Липецк) - 2002-06 гг. Окончил ЛГПИ (1985 г.). Похоронен на Новом Косырёвском кладбище.





