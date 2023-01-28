Выходные в Липецке: чемпионат по метанию елок и находки из кругосветного плавания

Рассказываем всё самое интересное. что нас ждёт в субботу и воскресенье.

Вместо снега туман

На выходных в Липецке будет примерно такая же погода, как и всю неделю. Днём на улице не особенно холодно – от 3 до 5 градусов мороза. Расстраивает только малое количество снега. В субботу и воскресенье по-прежнему не обещают осадков, зато утром вновь возможен туман.







Воду будут отключать, а вот свет должен гореть у всех

На выходных не планируется отключение электроэнергии, а вот воду кое-где перекроют из-за ремонтных работ. В субботу, 28 января, с 10:00 до 20:00 испытают временные неудобства жители Левобережья, а именно домов №№ 1е/1, 1е/3, 1/2, ст.1а, ст.1а/1 на улице Адмирала Макарова; 1а, 1б, 2б, 2бкА, 2бкВ, 2БкГ на Прокатной, а также в частном секторе переулка Задонского, улиц Рязанской, Прокатной, Черняховского.

В этот же день и время расстанутся с комфортом жильцы домов №№1, 3 на улице Ворошилова; №№ 3,4 на Коммунальной; №57 на Первомайской.







В воскресенье, 30 января, с 10:00 до 20:00 перекроют воду по единственному адресу – на Московской, 30.

Бери ёлку больше, кидай дальше

Пожалуй, самое необычное мероприятие пройдёт сегодня в Нижнем парке.

Вы уже выбросили новогоднюю ёлку? Если да, то у вас есть навык и вы годитесь в участники соревнований по метанию «новогодних красавиц» на расстояние. В 14:00 стартует чемпионат, в котором примут участие студенты липецких вузов и ссузов, а также все желающие. Победителям обещают призы, а всем зрителям и участникам гарантируют весёлое настроение.

Моцарт в джазовой обработке и музыкальная лекция

В концертном зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) продолжается «Mozart-fest» в честь великого композитора Вольфганга Моцарта.

Во второй фестивальный вечер в субботу, 28 января, в 17:00 выступит «Чижик-джаз-квартет». В его состав входят Алексей Чижик (вибрафон), Сергей Тарусин (клавишные), Виктор Савич (бас-гитара) и Гарий Багдасарьян (ударные). Их «фишка» - исполнение произведений Моцарта в джазовой обработке.







А 29 января в третий и заключительный день пройдёт музыкальная лекция, которую проведёт знаменитый преподаватель ЛГПУ Андрей Рюрикович Ломоносов. Он расскажет много интересного о Моцарке, а симфонический оркестр Липецкой государственной филармонии проиллюстрирует ее бессмертными произведениями великого австрийца.

Начало лекции в 17:00.

Находки из кругосветного плавания

Главная выставка уикенда развернётся в областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) под названием «Океаны барка «Седов».

Экспозиция приехала к нам из Калининграда, а до этого в 2019-20 гг. 138 курсантов морских училищ на парусном судне совершили переход вокруг земного шара, повторив знаменитый маршрут первооткрывателей Антарктиды Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, пройдённый в начале XIX века.

Современные моряки пересекли 4 океана и 16 морей, сделали остановки в 16-ти портах десяти стран. И везде собирали раритеты. На выставке представлен 191 предмет из фондов калининградского «Музея Мирового океана», это геологические образцы песков, морских раковин, каменные орудия, гербарии, предметы промысловой охоты на морских зверей, декоративно-прикладного искусства, например, несколько расписных клыков моржа - с разных континентов, в том числе Африки, где останавливался барк "Седов". Также есть макет барка «Седов», предметы одежды его команды, рисунки участников экспедиции.







Романтичная морская выставка ждёт посетителей в часы работы музей с 10:00 до 19:00, кроме понедельника. В Липецке она пробудет до конца марта.

Заседание женского клуба «Василиса Премудрая»

Да-да, в Липецке есть и такой, дамы собираются в ДК «Матыра», очередной женский междусобойчик состоится 28 января в 11:00.







Участницы поговорят о липчанах, которым довелось в годы ВОВ оказаться в блокадном Ленинграде. Всего нашлось около 40 липецких блокадников. На заседании клуба поговорят о них, изготовят памятные сувениры, используя в оформлении «Ленточку Ленинградской Победы».

Военная драма

Липецкий киноклуб «Ностальгия» зовёт на «Вечерний киносеанс», посвящённый 85-летию со дня рождения великого режиссёра и сценариста Ларисы Шепитько (1938 –1979).

По этому случаю в субботу, 28 января, в 17:00 в Областном Центре культуры. Народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) покажет один из лучших фильмов в истории отечественного кинематографа «Восхождение» (1976). Это Военная притча о восхождении человека на высоты собственного Духа, о способности человека быть человеком в самых нечеловеческих условиях.







«Открой рот» и «Книжное похмелье»

Два любопытных мероприятия пройдут в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28, 3-х этаж).

В субботу, 28 января в 16:03 здесь начнётся «Открой рот» - чемпионат по чтению вслух на русском языке. Зарегистрироваться можно по ссылке, а для зрителей вход свободный.

В воскресенье, 29 января, в 14:01 пройдёт заседание клуба «Книжное похмелье». Будут обсуждать роман М.Булгакова «Мастер и Маргарита».

Битва за плей-офф

В субботу и воскресенье, 28-29 декабря, Молодёжных хоккейный «Липецк» проведёт первые домашние матчи в 2023 году с «ЭкоНивой-Бобров» из Воронежской области.







Соперники идут на высоком 3-м месте, но липчанам нужны очки – кровь из носу. Иначе – близок локоток, да не укусишь. Регулярный чемпионат заканчивается, а наши всё ещё не в зоне плей-офф, а на 9-м месте, отставая от «восьмёрки» на 2 очка. Впереди есть 10 игр. Чтобы запрыгнуть на подножку поезда и при этом крайне нежелательно терять очки в домашних матчах. Обе игры начнутся в 17:00.

Дорогие липчане. Выходные – это крайне важно, а общение с семьями и друзьями – бесценно. Но не стоит забывать и о новостях, ведь земной шар не прекращает движение. Не забывайте заходить на GOROD48. Уделите внимание бренному миру. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. До встречи!