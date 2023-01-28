Коронавирус в России: пандемия выдыхается, или вирус адаптируется?

При росте заболеваемости смертность от COVID-19 постепенно снижается. Часть ученых склоняются к мнению, что пандемия уже выдыхается и не представляет прежней угрозы. Но о сроках, когда пандемия завершится, говорить пока сложно.

Заболеваемость COVID-19 продолжает расти, к концу недели она перешагнула отметку в 7 тысяч случаев. Так, на этой неделе с понедельника по пятницу регистрировалось от 4,7 до почти 7,2 тысячи случаев. Количество летальных случаев, как и неделей ранее, удерживалось в пределах от 40 до 44 смертей за сутки. Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 30 104 инфицированных, следует из данных оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 21 924 261 человек, из них 394 902 скончались.



В Липецкой области число тех, у кого выявляли положительный тест на SARS-CoV-2, также растет – с понедельника по пятницу фиксировали от 18 до 45 человек. Число летальных случаев с начала регистрации инфекции в регионе составило 3949 человек. Всего с начала эпидемии на территории области выявлено 176 666 случаев коронавирусной инфекции.



На прошлой неделе заболеваемость COVID-19 выросла на 21,9%, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. При том, госпитализировали больных реже – число таких пострадавших уменьшилось в пересчете на 100 тысяч жителей на 5,4%. В целом заболеваемость выросла в 70 регионах, а количество госпитализаций – в 36. Смертность продолжила снижаться – на прошлой неделе она оказалась на уровне конца июля 2022 года, передает ТАСС. В Роспотребнадзоре заявили об активизации эпидпроцесса по коронавирусной инфекции – так, к концу нынешней недели впервые с конца декабря выявили более 7 тысяч заразившихся. Рост заболеваемости может быть связан с возобновлением социальной активности граждан после новогодних праздников, сказал «Интерфаксу» главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.



ВОЗ в ближайшее время планирует определить – сохранит ли COVID-19 статус глобальной пандемии, передает ТАСС – о чрезвычайной ситуации международного значения в области общественного здравоохранения было объявлено три года назад. При том, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС высказал мнение, что пандемия коронавирусной инфекции выдыхается, она уже не представляет той угрозы, которая была раньше. Вместе с тем трудно сказать, когда пандемия закончится. Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович считает - опасность «экспорта» COVID-19 из КНР в Россию невелика, если только тот не совпадет с появлением нового варианта коронавируса, передают РИА Новости.



Постковид после перенесенной болезни продолжает интересовать ученых - на онлайн-семинаре «Эволюция COVID-19: клинико-иммунологические аспекты, диагностика, терапевтические подходы» Роспотребнадзор представил результаты исследования, в рамках которого ученые наблюдали за медсестрами и врачами, которые переболели новым вирусом (некоторые – не один раз). По словам профессора РАН, доктора медицинских наук, заместителя директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонины Плоскиревой, которая озвучила итоги исследования, постковидный синдром может проявиться у пациентов, перенесших ковид не только в тяжелой форме, но порой и бессимптомно. Частота его развития не зависит от штамма. Средний возраст тех, у кого чаще всего наблюдался ПКС - от 30 до 60 лет, у женщин проявляется чаще. Самые яркие проявления – астения (усталость, отсутствие сил), нарушения памяти, когнитивные нарушения, одышка. Об итогах исследования рассказал сайт KP.RU. В беседе с порталом MK.RU врач-иммунолог, директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков отметил - каждое последующее инфицирование вирусом SARS-CoV-2 наносит серьезный удар по здоровью, даже если сама болезнь прошла легко или даже без симптомов. Он пояснил - если человек первый раз переболел легко и второй раз незаметно, это не значит, что третий и последующие разы будет легко.



Пандемия закончится не раньше, чем через год-два, такое мнение высказал в беседе с ТАСС врач-инфекционист Евгений Тимаков. Он считает, сейчас идет адаптация вируса после трехлетнего периода активного процесса. Руководитель терапевтической клиники Владимир Сибирский рассказал изданию «Российская газета» - пока что говорить о сезонности, не приходится, люди заболевают в течение всего года. Причина в том, считает доктор, что вирус быстро мутирует, его новые варианты могут избегать иммунного ответа у людей, которые переболели или вакцинированы. То есть люди болеют повторно. Высокая заразность вируса снижает защиту.

