сегодня, 16:00
В кабмине предложили смягчить контроль за венчурными инвестициями
Также планируется усовершенствовать порядок урегулирования споров и проведения оценки стоимости стартапа в соответствии с Гражданским кодексом (ГК).
Для улучшения условий венчурного инвестирования предлагается существенно смягчить параметры механизма так называемого права на риск, который регулирует условия инвестиций в стартапы с использованием бюджетных ресурсов. Новая редакция права на риск – этот инструмент закреплен в законе "О науке и государственной научно-технической политике" – вошла в концепцию развития технологического развития, - следует из презентации, представленной на совещании.
Согласно материалам, механизм планируется изменить следующим образом. Во-первых, с институтов развития хотят снять обязанность по контролю за целевым расходованием средств в венчурных проектах, где доля внебюджетных источников превышает 25% от всей суммы вложений. По словам близкого к правительству источника, сейчас из акционера институт развития становится фактически контролером по отношению к команде, в стартап которой вкладывает. Поэтому для многих инвесторов участие государства становится токсичным. Нынешние правила в значительной степени предопределяют «целевую аудиторию» для инвестирования – вместо настоящих инновационных стартапов средства вкладываются в проекты более высокой технологической зрелости групп технических экспертов, выполняющих госзаказ, отметил собеседник «Ведомостей». Вопрос целевого расходования может быть определен по результатам разнообразных гражданско-правовых процедур, например в рамках судебного разбирательства, считает собеседник.
Во-вторых, планируется снизить риски предъявления обвинений в нецелевом или неэффективном использовании бюджетных средств для добросовестных предпринимателей, следует из материалов. Как пояснил источник, речь идет о тех участниках венчурного рынка, которые приложили все усилия и соблюли установленные процедуры в процессе реализации инновационного проекта, но он все равно "не взлетел". Для венчурных инвесторов успех одного стартапа из 20 – нормальная практика.
В частности, для однозначного толкования Уголовного кодекса планируется добавить такое определение, как «обоснованный риск», и закрепить критерии добросовестности технологического предпринимателя. Более того, толкование обоснованного риска уже было в разъяснении Верховного суда от 1 июля 2021 г., напомнил источник. Оно подразумевает, что нарушение закона, допущенное предпринимателями в силу крайней необходимости или обоснованного риска, не образует состава преступления.
В-третьих, планируется усовершенствовать порядок урегулирования споров и проведения оценки стоимости стартапа в соответствии с Гражданским кодексом (ГК). Согласно действующим правилам, институт развития не может выйти из капитала компании, пока не найдется покупатель, который согласится с ценой приобретения. Таким образом, если фонд принимает решение о выходе из проекта, пусть и через фиксацию убытков, он технически не сможет продать долю, пока ее оценка не упадет до приемлемого для потенциального инвестора уровня, поясняет источник. Все это время технологический предприниматель будет нести риски, в том числе уголовного преследования, связанные с участием института развития в портфельной компании, добавил он.
Действующая редакция права на риск распространяется только на институты инновационного развития, критерии которых установлены законом о науке.
При использовании бюджетных средств институты развития вынуждены руководствоваться не столько "значимостью технологических прорывов", сколько балансом рисков, - поясняет источник, близкий к правительству. А на управляющих венчурных фондов оказывает влияние ответственность за работу с госсредствами, поясняет собеседник. Для них существует риск признания неэффективными с последующими санкциями, а также судебных разбирательств в случае невозврата отдельных инвестиций.
Разрабатываемые изменения в механизме права на риск придется обсуждать и согласовывать с правоохранительными органами, у которых свой взгляд на допустимость риска в технологических проектах с участием государственных средств, пояснил источник, близкий к правительству.
В сложившейся ситуации необходимо поддержать рынок венчурного и прямого финансирования инновационных проектов, чтобы российские компании смогли активнее реализовывать свой потенциал в условиях ухода западных конкурентов, - заявил представитель Минэкономразвития.
Улучшение условий венчурного инвестирования лишь одно из направлений концепции технологического развития. В целом она состоит из трех разделов: устойчивый технологический суверенитет, развитие технологий как фактор роста экономики и устойчивое развитие производственных систем. За каждым из них закреплено ответственное министерство и целевые показатели, следует из презентации.
За реализацию устойчивого технологического суверенитета отвечает Минобрнауки. Механизм достижения предполагает подготовку кадров и развитие компетенций, достижение научно-технологических результатов, развитие науки и приоритизацию деятельности инновационного развития.
Меры в разделе развития технологий как фактора роста экономики готовит Минэкономразвития. Его ключевые механизмы – устранение регуляторных барьеров, создание условий для роста предложения инновационной продукции, увеличение спроса на нее, а также создание условий для роста стартапов.
Третий раздел – устойчивое развитие производственных систем, – за который ответственен Минпромторг, включает в себя внедрение наилучших доступных технологий, реализацию ключевых проектов по производству критически важной продукции (мегапроекты), локализацию производства и поддержку ключевых проектов.
Ряд изменений появятся и в Кодексе об административных правонарушениях. Они будут касаться порядка проведения споров и оценки стоимости стартапа.