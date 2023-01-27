Завтра в Липецкой области еще один бесснежный день

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием антициклона, в зоне повышенного атмосферного давления - существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 28 января - 7-9 градусов мороза, что в пределах нормы, 29 января – 9-11 градусов мороза, что на 1-3 градуса ниже нормы, 30 января – 5-7 градусов мороза, что на 1-3 градуса выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 января в Липецкой области переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью будет от -9 до -14 градусов, днем – от -1 до -6 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков, ночью туман. Температура ночью будет от -11 до -13 градусов, днем она составит от -3 до -5 градусов.



День 28 января стал самым теплым в Липецке в 1915 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 28 градусов мороза.