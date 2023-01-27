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Япония вводит запрет на экспорт в РФ вакцин и медоборудования

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#экспорт #вакцина #Япония

Также под запрет подпадают медицинские изделия, оборудование для атомных объектов, разведки нефти и природного газа, различные химические вещества, включая слезоточивый газ, порошок для снятия отпечатков пальцев.

Япония вводит запрет на экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и препаратов, а также некоторых других товаров, - сообщило министерство экономики, торговли и промышленности страны.

"Правительство Японии приняло решение в связи с международной ситуацией вокруг Украины в качестве вклада в международные усилия по решению этой проблемы и для установления мира ввести запрет на экспорт в Россию товаров, которые могут служить для укрепления военной мощи", — отметили в ведомстве.

Уточняется, что под запрет попали ядерные материалы и устройства, оборудование для обработки радиоактивных материалов; оборудование для разведки нефти и газа; дубинки, слезоточивый газ; вакцины, медицинские товары, приборы для анализов и тестов; дактилоскопический порошок; дозиметры; взрывчатые вещества; оборудование для рентген-досмотра; оборудование для производства композитных материалов; портативные электрогенераторы, роботы; буровые установки; вещества, которые могут быть использованы в военных целях как сырье; токсичные химические вещества и другие товары.

Ограничения вводятся с 3 февраля, - передает РИА Новости.

Япония также ввела санкции против 49 российских компаний, - сообщили в МИД страны.

"МИД Японии с 27 января вводит запрет на экспорт в отношении 49 российских компаний", - указано в сообщении.

Ограничения коснулись ряда государственных и частных предприятий.

Кроме того, под рестрикции попали 22 человека. 

Ранее Япония из-за ввела санкции против 818 человек, 227 компаний и организаций, 11 банков из России.
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#экспорт #вакцина #Япония

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