Улов для кошек или почему липецкие рыбаки не могут победить на родных водоёмах?

В районе Матырского водохранилища прошёл чемпионат Липецкой области по рыбной ловле со льда, все главные призы достались гостям.

На лёд вышли представители 6-ти регионов, странно, но у мужчин местные рыбаки на льду родного водохранилища не попали даже в первую десятку.

Лидерство почти сразу же захватил Константин Петухов из Москвы, который только за первый тур умудрился наудить 3 кг 772 грамма рыбы. Правда, как отмечают в Сети, в основном улов состоял из мелочи, пригодной лишь на корм кошкам, но зато количество хвостов – колоссальное. Петухов в итоге и стал победителем чемпионата Липецкой области, хотя во втором туре вынул из воды меньше килограмма – 758 граммов рыбы. Общий вес его добычи – почти в 4,5 кило никто из мужчин перебить не смог.

На втором месте оказался Михаил Карпитский из Воронежа, на третьем ещё один москвич Константин Бабенко, у обоих около 4 кг рыбы.

Любопытно, что организаторам удалось уговорить принять участие в липецком турнире мастера международного класса спорта по рыбалке Дмитрия Елисеева из столицы. Но тому то ли изменило рыбацкое счастье, то ли гость решил, что «главное – участие», в итоге он занял скромное 9-е место, не произведя никакого «вау-эффекта».

Ещё одна занимательная деталь. Победительница среди женщин Светлана Махрова из подмосковного Краснознаменска наловила…. больше мужиков. Её результат составил 4 785 грамма и оказался сильному полу на зависть, но чемпионат проводился раздельно в мужском и в женском зачётах.

В командных соревнованиях всё три призовых места заняли сборные из Москвы. Почему липчане дома не могут составить гостям конкуренцию – загадка.

Проведение соревнований стало возможно, благодаря установившейся на Матырском водохранилище приемлемой толщине льда – более 70 см. А ведь ещё недавно сотрудники МЧС проводили рейды по липецким водоёмам, уводили с рек рисковых рыбаков и выписывали штрафы. В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области GOROD48 пояснили, что ограничений по выходу на лёд сейчас нет.

Чтобы участвовать в соревнованиях, рыбаки вышли на реку в 6 утра. Кстати, участие в таких мероприятиях платное. Главный судья соревнований Алексей Кузьмин пояснил, что собранные почти со 100 участников деньги пошли на оплату медалей и призов для победителей.