Происшествия

38 минут назад

ДТП у «Малибу» попало на запись камеры видеонаблюдения

3 749
#ДТП
2

Автомобиль заехал на газон, а потом врезался в бетонное ограждение лестницы и столб.

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Сегодня в 12:56 в Липецке напротив дома №35б на улице Валентины Терешковой произошло ДТП. Судя по всему, пытаясь избежать столкновения с другим автомобилем, водитель легковушки резко вывернул вправо, заехал на газон, а потом врезался в бетонное ограждение лестницы и столб.

Происшествие попало на запись камеры видеонаблюдения. 
 
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в ДТП никто не пострадал. 

Фото -  vk.com/myregion48

3 749
#ДТП
2

Комментарии (3)

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123

7 минут назад
я так понял, его пытались подрезать. надо было бить!
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Ксю

10 минут назад
Как же никто не пострадал ??? А машину которую он задел . Я представляю , хозяин вышел и офигел .
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Мимо проезжал

25 минут назад
Не фиг метаться, когда по своей полосе едешь!
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