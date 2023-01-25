ДТП у «Малибу» попало на запись камеры видеонаблюдения

Автомобиль заехал на газон, а потом врезался в бетонное ограждение лестницы и столб.

Сегодня в 12:56 в Липецке напротив дома №35б на улице Валентины Терешковой произошло ДТП. Судя по всему, пытаясь избежать столкновения с другим автомобилем, водитель легковушки резко вывернул вправо, заехал на газон, а потом врезался в бетонное ограждение лестницы и столб.Происшествие попало на запись камеры видеонаблюдения.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в ДТП никто не пострадал.