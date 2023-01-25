Происшествия
14 минут назад
За смертельное ДТП водитель получил два года принудительных работ
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В перевернувшемся автомобиле «Лада Калина» погиб 83-летний пассажир.
Тербунский районный суд вынес приговор 49-летнему мужчине по части 3 статьи 264 УК РФ за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Подсудимый полностью признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.
Это ДТП произошло утром 16 июня 2022 года в Тербунском районе на 5-м километре дороги «Тербуны-Набережное-Волово». Как рассказали в УГИБДД по Липецкой области, 48-летний водитель «Лады Калины» не справился с управлением автомобилем, он съехал с дороги и перевернулся. В аварии погиб 83-летний пассажир «Лады».
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, во время движения водитель начал пристегивать ремнем безопасности сидящего рядом пассажира, в результате чего и потерял управление.
В результате водителя приговорили к двум годам лишения свободы, но наказание было заменено на принудительные работы на срок 2 года с удержанием в доход государства 10% заработка, с лишением водительских прав на полтора года.
Приговор ещё не вступил в силу.
Это ДТП произошло утром 16 июня 2022 года в Тербунском районе на 5-м километре дороги «Тербуны-Набережное-Волово». Как рассказали в УГИБДД по Липецкой области, 48-летний водитель «Лады Калины» не справился с управлением автомобилем, он съехал с дороги и перевернулся. В аварии погиб 83-летний пассажир «Лады».
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, во время движения водитель начал пристегивать ремнем безопасности сидящего рядом пассажира, в результате чего и потерял управление.
В результате водителя приговорили к двум годам лишения свободы, но наказание было заменено на принудительные работы на срок 2 года с удержанием в доход государства 10% заработка, с лишением водительских прав на полтора года.
Приговор ещё не вступил в силу.
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