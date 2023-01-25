Общество

19 минут назад

Игорь Щёголев и Игорь Артамонов посетили новый оперблок Липецкого онкодиспансера

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#визит #полпред
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Игорь Щёголев и Игорь Артамонов посетили новый оперблок Липецкого онкодиспансера

Полпред Президента России в ЦФО Игорь Щёголев с рабочей поездкой посетил Липецкую область 24 февраля.

Полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев совместно с губернатором Игорем Артамоновым посмотрели новый хирургический корпус Липецкого областного онкодиспансера, который построен в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и уже введён в эксплуатацию.

Полпред Президента РФ и руководитель региона поговорили с врачами, познакомились с возможностями высокотехнологичного оборудования, которым оснащён оперблок. Всего здесь более трёх тысяч единиц различных аппаратов и приборов. В шестиэтажном здании оперблока девять операционных, где будут проводиться высокотехнологичные операции, в том числе реконструктивно-пластические и малоинвазивные, эндоскопические и рентгенохирургические. Современное оборудование позволит делать операции с минимальным хирургическим вмешательством. Например, после лапароскопии гортани человек сможет говорить уже на следующий день. Раньше приходилось делать дополнительную операцию для восстановления способности разговаривать.

В год в липецком онкодиспансере готовы делать семь тысяч операций. Причём принимать смогут не только жителей области, но и пациентов из других регионов. Бригады врачей и хирургов прошли необходимое обучение для работы с техникой, также учились у московских и питерских хирургов. С ними они могут проконсультироваться во время аудио- или видеотрансляции операции. Также по желанию пациента операция может быть записана для дальнейших консультаций.

«По уровню оснащения наш онкодиспансер стал одним из лучших в стране. Всё это вместе с опытом и профессионализмом липецких онкологов позволит спасать гораздо больше жизней», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

Источник:  Официальный сайт Правительства Липецкой области.

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#визит #полпред
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