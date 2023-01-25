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28 минут назад
Самолет ВВС Филиппин разбился во время тренировочного полета
На борту самолета было 2 человека. Их судьба пока неизвестна.
Учебный самолет филиппинских военно-воздушных сил, на борту которого было два пилота, потерпел крушение 25 января в провинции Батан, - передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
"Мы подтверждаем, что у нас есть самолет, который [потерпел] крушение в Пиларе, [провинции] Батан. Мы пока не можем подтвердить, есть ли погибшие, <...> на борту было два пилота", - прокомментировал представитель ВВС страны.
Ведется расследование обстоятельств крушения.
"Мы подтверждаем, что у нас есть самолет, который [потерпел] крушение в Пиларе, [провинции] Батан. Мы пока не можем подтвердить, есть ли погибшие, <...> на борту было два пилота", - прокомментировал представитель ВВС страны.
Ведется расследование обстоятельств крушения.