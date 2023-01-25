В мире

28 минут назад

Самолет ВВС Филиппин разбился во время тренировочного полета

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#крушение #самолет

На борту самолета было 2 человека. Их судьба пока неизвестна.

Учебный самолет филиппинских военно-воздушных сил, на борту которого было два пилота, потерпел крушение 25 января в провинции Батан, - передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

"Мы подтверждаем, что у нас есть самолет, который [потерпел] крушение в Пиларе, [провинции] Батан. Мы пока не можем подтвердить, есть ли погибшие, <...> на борту было два пилота", - прокомментировал представитель ВВС страны.

Ведется расследование обстоятельств крушения.
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#крушение #самолет

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