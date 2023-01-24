Сегодня в Липецке: готовимся ко Дню воинской славы, прививка против кори и пить или не пить?

Рассказываем всё самое важное про наступающий вторник.

Погода стабильна

На улицах без изменений. Сегодня вновь ожидают от 2 до 4 градусов мороза. Осадков не предвидится, хотя немного снега бы не помешало.







Левобережье без воды

Отключения начались сегодня … в полночь. Как сообщили в РВК «Липецк», с 00:00 и вплоть до окончания ремонтных работ не будет холодной воды в домах №№ 1д, 1д/1, 6а, 6 по площади Мира; №№ 1, 1а, 1б, 3, 5, 28 по улице Левобережной; № 1 по улице С.Разина, а также в частном секторе улицы Левобережной.







Пробки

Без них никуда в любой день, причём с самого утра. Проблемные места Липецка хорошо известны – проспект Победы, улицы Катукова, Московская. Гагарина, Циолковского, Терешковой, Неделина, но пробки могут собраться и в самых неожиданных местах. Поэтому советует перед выездом заглядывать в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения.

Блокадный Ленинград

В преддверии Дня воинской славы России 27 января, установленного в память о снятии в этот день в 1944 году блокады Ленинграда, в учреждениях культуры Липецка начинаются мероприятия, связанные с этой датой.

Сегодня в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31 а) откроется книжная выставка «Ленинград. Блокада. Память». На ней представлена художественная и документальная литература о тех суровых днях. Особое место на выставке займут книги-дневники, свидетельства очевидцев блокады, погибших и выживших. Они рассказывают о бедах и страданиях людей, в них то, что запоминалось необычностью и драматизмом.







Выставка будет проходить ежедневно в часы работы библиотеки с 9:00 до 19:00, кроме понедельника.

И снова о Дне воинской славы России

А в ДК Матыра (ул. Энергостроителей, 5а) сегодня в 09:00 пройдёт мероприятие «День воинской славы России».

Приглашённым ученикам школы расскажут, как дети пережили 872 дня блокады. Гостей ждут выступление творческих коллективов Дворца культуры: вокальной студии «Ассорти» и театрального коллектива «Мельпомена».

Что такое бобоньерка?

В областной детской библиотеке (ул. Толстого, 40) не просто объяснят, что это красиво оформленная коробка для конфет, но и научат делать её своими руками.







В 16:00 здесь начнётся мастер-класс, на котором участники сами изготовят винтажную конфетницу. При желании ей можно будет украсить цветочной композицией из фоамирана, блестками, стразами и бусинами. Получится отличный подарок к грядущему Татьянину дню.

Прививка против кори

Увы, но вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путём, продолжает распространяться. Ситуация с корью в России контролируемая, но бережёного бог бережёт.

Врачи советуют обезопасить себя, а главное – детей, которые находятся в особой группе риска с помощью прививок, особенно, если вы едете за границу. При кори возможно повышение температуры тела до 40,5 градуса, воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, что может испортить любую поездку.







Важно – прививку нужно делать не позднее, чем за две недели до предполагаемой поездки. Чтобы получить спасительный укол, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. В Липецке дефицита вакцины от кори нет.

Как пить вино правильно

Новогодние праздники с их застольями прекратились, но для многих граждан вопрос стоит почти по-гамлетовски: пить или не пить? Ведь иногда всё-таки хочется чуть-чуть расслабиться вечером

Директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева рассказала, что если выпивать немного, то вино может быть даже полезно для организма. Специалист рекомендует остановить свой выбор на сухом вине.

- Есть мнение, что красное вино - лидер по содержанию ресвератрола, мощного антиоксиданта, который способствует замедлению процессов старения. Важное преимущество сухих вин - минимальное содержание остаточного сахара, а следовательно, и калорий. В бокале сухого вина обычно содержится 60-90 калорий. Чем вино слаще, тем выше будет калорийность. К тому же сладкое вино способно спровоцировать повышенный аппетит, следовательно вы будете больше есть», – отметила Буняева.







Вино лучше употребить до трапезы или заменить им десерт, чтобы легче было контролировать объем выпитого и не переборщить. Хорошим некалорийным сочетанием будет выбор к вину нежирных блюд, например, приготовленных на гриле или запеченных, с минимальным количеством соуса. Такие блюда не только будут содержать меньше жира и углеводов, но и дадут возможность лучше прочувствовать вкус вина.



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