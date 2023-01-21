Спорт

18 минут назад

Не заметил … перелома?

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Не заметил … перелома?

Футболист «Металлурга» так хотел тренироваться, что не обращал внимание на пронзительную боль в ноге.

Странная ситуация произошла с атакующим полузащитником «Металлурга» Михаилом Заботкиным.

В понедельник он, как и все игроки команды, прибыл в Липецк, и приступил к тренировкам. Михаил принял участие в часовом кроссе команды по лесу, но по его окончании буквально начал валиться с ног от боли.

Медицинское обследование выявило у футболиста… трещину в ноге, получается, что он умудрился пробежать несколько километров… со сломанной конечностью. Травму Михаил получил ещё во время отпуска, но не обращал внимания на боль, поскольку рвался быстрее начать подготовку в составе «Металлурга».

Сейчас воспитанника школы «Строгино» и Академии ЦСКА отправили домой в Нижний Новгород, в расположении «Металлурга» его ждут через несколько недель.

Заботкин стал одним из открытий нынешнего сезона. Он провёл в чемпионате и Кубке 14 матчей, в которых отметился 2 голевыми передачами, заметно прогрессируя по ходу сезона. А до этого становился победителем молодёжного чемпионата России в составе ЦСКА.

Сегодня в 11:00 на стадионе «Сокол», разбившись на два состава, «Металлург» проведёт двустороннюю игру. Помимо Заботкина в ней не сможет принять участия хавбек Максим Гайдуков. Всю неделю он температурил и сегодня впервые только выйдет на поле, ограничившись пробежками вокруг стадиона.

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