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77-летнего врача подозревают в нападении с ножом на жену

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#конфликт #поножовщина
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77-летнего врача подозревают в нападении с ножом на жену

Мужчина был пьян.

Прокурор Задонского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 77-летнего врача Задонской ЦРБ. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчину подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Подозреваемый имеет положительные характеристики от главврача, главы сельсовета и участкового. Но при этом мужчина стоит на учёте у врача-нарколога с синдромом зависимости от алкоголя второй стадии.

24 октября 2022 года в 17.40 77-летний пьяный мужчина в своём доме в селе Донское поссорился с женой. По версии следствия, в ходе бытового конфликта мужчина взял на кухне нож, пошёл с ним в зал, подошёл к сидящей на диване лицом к нему жене и нанёс ей три удара клинком. Один удар пришёлся в левую грудь женщины, второй — в живот на уровне пупка, третий — в бок.

За медицинской помощью потерпевшая обратилась к фельдшеру Донской больницы, а та сообщила о происшествии в полицию.

Судмедэксперты пришли к выводу, что здоровью женщины был причинён тяжкий вред. Ей диагностировали рану молочной железы, колото-резаную и проникающую раны брюшной стенки.

Действия мужчины квалифицированы следствием по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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#конфликт #поножовщина
3

Комментарии (1)

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Блондинка

37 минут назад
Врач-алкоголик????И что он лечит?Насморк или что посерьезнее?
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