Заболеваемость ОРВИ снова стремительно растёт

В Липецке по сравнению с первой неделей января заболеваемость выросла на 54%.

В Липецкой области отмечается прирост количества заболевших новой коронавирусной инфекции с 57 случаев до 95 случаев за неделю, острыми респираторными инфекциями с 3439 до 5430 случаев (из них 30 случаев гриппа А и 3 случая гриппа В). Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора Липецкой области.



«Эпидпороги превышены среди всех возрастных групп. Прирост показателей заболеваемости связан с ростом обращаемости за медицинской помощью после новогодних выходных. Вместе с тем количество новых случаев гриппа, выявленных за неделю, снизилось на 22% (с 48 до 33 случаев), - отмечают в Роспотребнадзоре.



В Липецке зарегистрировано 3639 случаев ОРВИ (из них 19 случаев гриппа А и 3 случая гриппа В). По сравнению с первой неделей января заболеваемость в областном центре выросла на 54%, сохраняется превышение эпидемических порогов среди взрослых.



По результатам лабораторных исследований преобладают вирусы гриппа (55,8%, превалируют вирусы гриппа А/H1N1/09), РС-вирусы (28%), доля других респираторных вирусов колеблется от 2% до 9% (риновирусы, бокавирусы, микст-инфекции).