Здоровье

сегодня, 16:05

Заболеваемость ОРВИ снова стремительно растёт

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#ОРВИ #грипп
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Заболеваемость ОРВИ снова стремительно растёт

В Липецке по сравнению с первой неделей января заболеваемость выросла на 54%.

В Липецкой области отмечается прирост количества заболевших новой коронавирусной инфекции с 57 случаев до 95 случаев за неделю, острыми респираторными инфекциями с 3439 до 5430 случаев (из них 30 случаев гриппа А и 3 случая гриппа В). Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора Липецкой области.

«Эпидпороги превышены среди всех возрастных групп. Прирост показателей заболеваемости связан с ростом обращаемости за медицинской помощью после новогодних выходных. Вместе с тем количество новых случаев гриппа, выявленных за неделю, снизилось на 22% (с 48 до 33 случаев), - отмечают в Роспотребнадзоре.

В Липецке зарегистрировано 3639 случаев ОРВИ (из них 19 случаев гриппа А и 3 случая гриппа В). По сравнению с первой неделей января заболеваемость в областном центре выросла на 54%, сохраняется превышение эпидемических порогов среди взрослых.

По результатам лабораторных исследований преобладают вирусы гриппа (55,8%, превалируют вирусы гриппа А/H1N1/09), РС-вирусы (28%), доля других респираторных вирусов колеблется от 2% до 9% (риновирусы, бокавирусы, микст-инфекции).
2 650
#ОРВИ #грипп
3

Комментарии (2)

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Mikl

10 минут назад
Виновата ПАО КВАДРА. На улице температура с 20 градусов мороза дошла до 5 градусов мороза и ПАО КВАДРА снизила температуру теплоносителя с 90 градусов до 60 градусов в теплосети. В квартирах не хватает тепла, даже по себе обычно хожу в трусах и майке, а сейчас холодно. Представляю какой холод у тех кто ходит в одежде, когда я хожу в трусах. Жалко вас бедных мерзнете и болеете. управы нет на эту КВАДРУ, дайте людям тепло зимой как надо по нормативам отопления в квартире, а не по нормативам магазина +18 градусов.
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Ванька Грозный

45 минут назад
Красотища-то какая , лепота !!
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