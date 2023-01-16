Потепление продолжается: завтра в Липецкой области до +2

В ближайшие трое суток территория Липецкой области останется под влиянием циклона с Атлантики – потепление продолжится. 17 января местами пройдет небольшой снег. 18 января ожидаются небольшие дожди. 19 января прогнозируются умеренные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 17 и 18 января – 2-3 градуса мороза, что на 5-6 градусов выше нормы, 19 января – около 0 градусов, что на 7-8 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 января в Липецкой области облачно, местами небольшой снег. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -2 до -7 градусов, днем – от -3 до +2 градусов.



В Липецке облачно, ночью слабый снег, днем без существенных осадков. Температура ночью – от 4 до 6 градусов мороза, днем – от 0 до -2.



День 17 января стал самым теплым в Липецке в 1918 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1927 году – 34 градусов мороза.



