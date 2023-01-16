На первой тренировке «Металлург» убежал в лес

Сегодня «красно-чёрные» приступили к подготовке ко второй части сезона.

- Мы заранее так всё рассчитали, чтобы «Металлург» вышел из отпуска в прекрасную погоду, - начал с шутки главный тренер Сергей Перушин, - Минус три градуса, легкий снежок – красота!

На первой тренировке занятии «сталевары» ограничились 50-минутным кроссом по лесу вокруг базы. Но сегодня вечером будет ещё одно занятие – в тренажёрном зале и на футбольном поле.







Естественно, всех в первую очередь интересует состав и новички.

- Вся команда в сборе, - говорит Первушин, - За исключением хавбека Максима Гайдукова, который по семейным обстоятельствам отпросился на день, и Антона Белова. Как вы знаете, наш центральный защитник отправился на просмотр в команду первой лиги «Динамо» (Махачкала). Но... Вспомните фразу из кинофильма: «Они всегда возвращаются». Антон уже завтра вернётся в «Металлург».

Несостоявшееся повышение в классе одного из ведущих игроков скорректировали и трансферные планы команды. Так, липчане решили повременить с возвращением Ильи Поликутина из «Кубани»: места в центре обороны пока заняты, а главное – нет желания платить отступные краснодарской «Кубани-Холдингу» за расторжение контракта с футболистом.

- У нас есть договорённость с Поликутиным, что он перейдёт к нам, но будущим летом в статусе свободного агента, - расставил точки тренер липчан.



Первушин и его штаб. Рядом второй тренер Владимир Рогачёв, сзади тренер вратарей Андрей Чичкин.



В футболе всё меняется подчас стремительно. Вот и защитник Алексей Рыбин ещё в 2019-21 гг. выступал в Премьер-Лиге за «Тамбов» (к слову, под руководством Первушина), затем перешёл в краснодарскую «Кубань» в первую лигу/ФНЛ, а сегодня бегал кросс с «Металлургом». Но, по словам Первушина, обольщаться насчёт «звездного» кам-бэка пока рано. Рыбину через несколько дней стукнет 35, но он рассчитывает найти себе команду повыше второй лиги.

- Пока Алексей просто пробросился с нами потренироваться, - объяснил Первушин, - Он местный воспитанник, пример для молодёжи, мы не имели морального права ему отказать. Работать он будет по индивидуальной программе: вся команда ближайшие 14 дней будет тренироваться без выходных, Рыбин сам волен определять свой график, необходимый для поддержания формы. Параллельно он будет искать себе команду. Может ли он остаться у нас? Конечно, если такой футболист захочет продолжить карьеру в «Металлурге», мы будем только рады.

В остальном всё по плану: приступили к тренировкам с командой местные воспитанники 22-летний защитник Дмитрий Сухарев из «Кубани-Холдинга» и 23-летний хабвек Андрей Мохов, оба раньше уже играли в «Металлурге».



Дмитрий Сухарев сзади, впереди Михаил Заботкин



Далее Первушин повторил давно известные вещи: два сбора в январе и феврале «Металлург» отработает в родном городе, в тренировках будут задействованы и загородная база, и легкоатлетический манеж «Молодёжный» и футбольный «Европейский». А 20 февраля липчане переместятся южнее – в Крымск Краснодарского края, где тоже пройдут два сбора.

Год назад «сталевары» ездили в Турцию, но тогда они и выступали классом выше – в ФНЛ. Клубы второй лиги по заграницам ездят не чаще, но тренер не видит в этом проблемы.

- Готовиться будем постепенно, не форсируя события, - оценивает Первушин, - На первых сборах поработаем над «физикой» - силой, скоростью. В Крымске – над работой с мячом и командными взаимодействиями. У нас впереди 2,5 месяца, времени хватит.

Напомним, что «Металлург» вышел в финальный турнир группы №3 второго дивизиона, в зачёт которого команда летом и осенью набрала 17 очков – третий показатель. Главным претендентом на путёвку в первую лигу считается саратовский «Сокол», который настрелял аж на десять очков больше – 27.

Первый матч наши футболисты проведут 2 апреля – правда, жеребьёвки календаря пока не было, место и соперник определялся позднее.



Капитан команды опорник Роман Войдель

Полузащитник Вениамин Баязов

Защитник Алексей Соловьёв





Форвард Руслан Ахвледиани, сзади вратарь Александр Кобзев









